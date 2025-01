Samo mudri uspevaju u ovoj igri: Kadra izneo svoju psihološku analizu, pa dao Aneli zlatan savet! (VIDEO)

Došla je kod prave osobe!

Aneli Ahmić i Elvin Kadrić šetali su se dvorištem i razgovarali.

- Ti si bila u situaciji da prebiješ ženu, to ti je refleks - rekao je Kadra.

- Ne buh nikad, znam zašto sam ovde. Meni je mala najbitnija - rekla je Aneli.

- Ne ulazi tamo gde nisi spremna. Ti ne treba da se boriš, ti si bila druga. Ona gađa tamo gde je najgore, jer je povređena, nema ljubav. Znaš koje je poniženje da te dečko stavi na šesto mesto - rekao je Elvin.

- Ona ima mržnju prema meni - rekla je ona.

- Ima tu svega, ne voli poraze - kazao je Kadra.

- Ne ponaša se tako ni prema kome, samo prema meni - rekla je Ahmićeva.

- Moraš da se spremiš za to, samo mudri uspevaju u ovoj igri. Došla si do kraja, znaš kako to ide - kazao je Kadra.

- Meni se sve bilo skupilo - kazala je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković