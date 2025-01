Nadam se da je Milovan zadovoljan: Aleksandra razočarana i duboko povređena osudama učesnika, pomogli su joj da shvati JEDNU stvar o sebi! (VIDEO)

Ovo je bila napeta noć!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici će večeras birati između Aleksandre Nikolić i Milovana Minića. Sledeća nominuje Jordanka Denčić Džordi.

- Milovane, jedino si loše uradio to što si prevario ženu. Aleksandra je folirant i sponzoruša, ostavljam njega zato - rekla je Džordi.

- Ove nominacije su mi bile smešne, niko ništa nije rekao. Mene je najviše zanimalo to što je Milovan rekao da neće pričati s njom u izolaciji, to je i ispoštovao. O Aleksandri nikad nisam imao lepo mišljenje, sad je još gore. Mislim da si ološ, nisi slučajno sa Ivanom. Mislim da si odron, ko o čemu, k*rva o poštenju. Šaljem nju - rekao je Bebica.

- Milovan ide u izolaciju, 33:16 - saopštila je Ivana.

- Nisam ovo očekivao, svestan sam šta sam ovde uradio. Meni je sve to nebitno, sa svima sam okej. Većina koja je sačuvala nju je u pravu, slažem se - rekao je Milovan.

- Iznenađena sam malo, mislil sam da ću ja ići u izolaciju. Nadam se da je Milovan zadovoljan, jer su me svi ugazili. Svi su me itekako osudili, ali shvatila sam da sam stvarno jaka. Meni nema ko šta da prašta, imam porodicu i nadam se da će mi ćerka oprostiti, kad poraste. Ne smatram da sam ubila čoveka. Znam da je ovo u Milovanu dubobi gnev, ne znam odakle ovo. Tvrdim da on zna da ovo ne zaslužujem - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković