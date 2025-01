Nisam ga muzla za novac: Aleksandra tvrdi da je Milovan kupovao njenu ljubav novcem, pa progovorila o bivšem mužu! (VIDEO)

Aleksandra tvrdi da je bila u "zlatnom kavezu"!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj i novinar Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor sa Aleksandrom Nikolić o njenom odnosu sa Milovanom Milićem, i njihovim eksplicitnim snimcima.

- Da, skoro uvek se to dešavalo, malo je to počelo da prelazi moj ukus. Shvatila sam da je on to sve radio, da ako ikad raskinemo da mu ostane. Nekad sam mislila da sam ja njemu samo trofej. Ne mislim da je te snimke nekome pokazao, mada sa ovim ponašanjem sada, ne znam šta da mislim. Strahujem od toga da on negde ne pošalje - rekla je Aleksandra.

- Da li si mislila da je neko ko ti je toliko pomogao, sada bude dželat? - pitao je Darko.

- Gadi mi se, gadi mi se ovo njegovo ponašanje. Zahvalna sam ja njemu na pomoći, ali sve ovo mi je ogavno. Nisam ja njega "muzla" za novac. Nije on meni ništa obezbedio, od većih stvari mi je kupio samo auto. Obećavao mi je stan, a to je bilo samo sredstvo manipulacije. Uvek se pribojavao nečega, jako je nesiguran. Kada je otvorio bazene, govorio mi je da ću ja da ga šutnem. Nisam bila sa njim iz interesa, stvarno sam ga volela. Uvek sam išla težim putem, imala sam imućne momke, a nisam to iskoristila. Ne volim da tražim, uvek me je bilo sramota. Nisam mu tražila, kupovao mi je i davao sam. Kada sam ljuta pokušavao je da me kupi novcem - rekla je Aleksandra.

- Pričao je kako te je upoznao tek nakon tvog ulaska u Elitu - rekao je Darko.

- To nije istina, znao je on mnoge stvari koje se i ne pričaju muškarcima. Smatram da on meni treba da se meni zahvali, proveo je najlepše četiri godine sa mnom. Nisam ja jedina žena kojoj je on činio, davao je i radnicama. On ima komplekse neke očigledno. Njega žene šaltaju kako stignu. Ima neke komplekse očigledno - rekla je Aleksandra.

- Kako se kao žena i majka osećaš kada ti Milovan kaže " možeš da se sagneš pod stolicu, kao što si radila dok smo doručkovali"? - pitao je Darko.

- Poniženo i užasno. Imala sam užasne izbore u životu, ali ovo je jadno stvarno. Osećam se kao jadnica - rekla je Aleksandra.

- Šta ti je Uroš pričao za Milovana? - pitao je Darko.

- Da će mi on biti najgori. Da treba da se razvede, pričao je Uroševom očinstvu. Branila sam uvek Milovana. Bila sam nesrećna u toj vezi, on je to znao da vidi. Kupovao me je skupim stvarima. I kada nije imao novca, bila sam sa njim. Uroš je bio loš prema meni, a nije prema detetu. Čekao je da dete podignem do pete godine, pa se on onda uključio. Uroš sa mnom nije želeo da budemo prijatelji.

Autor: K.K.