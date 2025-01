OTVORIO PANDORINU KUTIJU: Soni za Pink.rs izneo sve TAJNE iz Bele kuće, pa se ostrvio na Aleksandru: Sponzoruša, odvojila je Milovana od porodice!

Elitu 8, sinoć je, odlukom vaših glasova, napustio Miloš Radulović Soni, koji je sada progovorio o svim aktuelnim temama.

Miloš Radulović Soni, tokom svog učešća, često je ulazio u sukobe sa nekim od učesnika, te je čak imao i veoma žustre rasprave, a svoje učešće je kratko sumirao za naš portal.

Na samom početku on se osvrnuo na situaciju o kojoj bruji region - Sofija Janićijević, Bora Terzić i Milica Veličković.

- Ja sam to komentarisao žustro, nisam gledao da li se gledaju nakon tog velikog raskida. Mislim da sam uhvatio dva puta da su se pogledali u prolazu, ništa da su zadržali pogled, slučajno i to je to. Gledaju da sklanjaju poglede...Svako normalan bi pomislio da je kraj, i meni deluje da je kraj, ne mogu da budem prorok, ali mislim da je kraj - rekao je Soni, te se osvrnuo na objave Aneline majke, Jasmine, na njegov račun:

- Meni je drago da se ona bavi mojim životom, ja njenim neću. Da dam moj komentar o Anelinoj majci?! Bilo bi suludo...Možda je unutra delovalo da gajim animozitet lični prema Aneli, ali mi je totalno nebitna. Ako sam joj nešto rekao, žao mi je zbog toga, ako mi je - rekao je on.

Za sam kraj, upitali smo ga i za žestoku raspravu koju je imao sa Milenom Kačavendom i Aleksandrom Nikolić.

- U jednom trenutku je prema meni ceo ženski svet gajio, ne mržnju, ali se osetila netrpeljivost...Kačavenda, žustar je komentator, razmišljao sam da posle nekih mojih svađa sa njom, bilo mi je trulo što koristim te neke reči, bilo mi je trulo. Svaki put kažem: "Nemoj koristiti ružne reči", ali je u tom nekom haosu . Ne sviđa mi se njen vokabular, odvratan mi je i vulgaran - rekao je on, a onda je progovorio o Aleksandri:

- Smatram je sponzorušom, ne bih gubio vreme na nju. Tipovala je Milovana, uzela je od njega šta je htela, odvojila ga je od porodice, porodica je oskudevala u nekim stvarima zbog nje. Kao što bih komentarisao Sofiju, tako bih i nju. Sofija je znala u šta se upušta, zato mogu da razumeš da joj je to igra i rijaliti, imala je pravo, a ovu ne mogu da razumem. U spoljnom svetu bi je osudili samo njeni, a ovde je svesno uradila da bi je nacija osudila i da bi izbila u prvi plan - zaključio je Soni za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić