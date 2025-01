Bez pardona! Terza iskoristio trenutak, pa UDARIO na Sofijinu podelu budžeta: Kupovala je mir sa... (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Terziću kako bi prokomentarisao podelu budžeta Sofije Janićijević.

- Ne znam šta se desilo sa Miljanom, kada je ona prva nazvala Sofiju prostitutkom, a ona je rekla da će da je tuži...Kao 5.000 da ispadne šmekerski, ne. To su smešne priče. Bebica i ja smo počeli da komentarišemo, Sandru najbolju drugaricu je zaboravila, a Ivanu daje srednji budžet, a on je vređao ovde najstrašnije. 4.000 daje Lepom Mići, a on je životom branio. 5.000 dobija Milena Kačavenda, Mića četiri, to mi je ludilo mozga...Što se tiče Aneli, najstrašnije su se ona i Sofija vređale, došla je po neki čaj, normalni - rekao je Terza.

- Oni u svađi i revoltu pričaju najgore stvari o meni, samu sebe je demantovala danas - rekla je Aneli.

- Smatram da Sofija ima loše mišljenje o Sanji, nego je kupovala mir s njom, jer je videla kako Sanja rešeta i koliko je oštra na jeziku - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić