Da su mogle da mi se... Kristijan iskoristio nominacije da žestoko oplete po učesnicima, pa urnisao Jakšićku prozivkama! (VIDEO)

Haos!

U toku su "Nominacije" a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sneži Kušadasi koja će birati između Pece Lazića i Aleksandre Jakšić.

- Peca je neko ko je veliki nasilnik na ženama. Prvenstveno je prema meni bio nasilan. O njemu govorno govori njegova opomena ovde, verovala sam da je dobar dečko. Ljubio me je na silu. Mislim da nisi dobar čovek. Što se tiče Aleksandre, naš odnos je od sjaja do očaja. Sada smo trenutno dobre, ona je jedna manipultor, ali ja volim takve ljude. Veoma je inteligentna, zna da balansira ovde sa ljudima. Daću svoj štapić Peci.

- Gotivni su mi oboje, volim ih oboje. Smatram da je Jakšićka veštica, i treba da ide kući, tako da dajem njoj štapić - rekao je Stefan.

- Krenuću od Pecka, on je nekad nemaran, idemo za njim kao mama i tata. Ovde se dosta polemiše o prijateljstvima, i mi koji se nismo izjasnili, mislim da smo mnogo veći prijatelji. Pomažemo jedni drugima, to su normalne stvari. Mislim da je malo agresivnijeg karaktera, ali da nije nasilnik. Mislim da je jako dobar čovek. Drugi pokušavaju da naprave monstuma od njega. Što se tiče Aleksandre, imamo netrpeljivost od samog početka, pokušala je da mi uništi vezu. Nominujem Jakšićku.

- Peca je neko ko ima tek 23 godine, drag mi je, vredan je i marljiv. I mrava kada neko krene da napadne od se brani, a ne čovek. Mrze ga ovde, ali okej i treba da bude ovde neko ko se pegla sa 20 ljudi. Što se tiče Jakšićke, okej smo mi ali mislim da igra igru ovde. Dajem štapić Jakšićki - rekao je Sale Lux.

- Neću mnogo dužiti, sa Pecom sam u boljim odnosima. Nominujem Aleksandru.

- Peca je neko ko ima jako veliki kompleks, ako mu dodirnete to, možete da budete spremni na sve. Možete da očekujete sve najgore, od uvreda do nasilja, ali ako budete okej sa njim i on će biti korektan. Dao sam mu nekoliko saveta i smatram da ga to nije dovelo do diskvalifikaciije. Što se tiče dotične osobe, treba da znaju da sve znam, sve od njihovog rođenja. Jedna od većih oštrokondži. Da su mogle da mi se nabiju na k, nabile bi se sve ovde. Ona kad je saznala da joj ništa od njenih planova nije uspelo, ona od tad nije svoja, Malo pre trči da mi čisti džemper, preko cele sobe. Dajem njoj štapić - rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.