Ništa neće oprati to što si mu psovala mrtvu majku: Anđela i Gastoz udruženim snagama urnisali Miljanu, ona ne zna gde bije (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević, pre nego što je započeo sa "Pretresom nedelje", podigao je Anđelu Đuričić.

- Kakav je ovo sukob između Anđele, Miljane i Gastoza - pitao je Milan.

- Klasika, kako vetar duva, ona tako i priča. Mi nemamo dobar odnos od kad je ona bila vođa. Ona nije neko s kim sam u dobrim odnosima, čak sam i njemu (Gastozu) zamerala što je hteo da bude s njom u dobrim odnosima. Svako ko je u dobrim odnosima, po meni nije normalan ili je se plaši. Meni je nje bilo žao, pa sam joj dala šansu - rekla je Anđela.

- Kao kada g*ra bananu u d*pe i u usta - rekla je Miljana.

- Meni je žao što je ona nesrećna, želela sam da je malo usrećim. Deset godina je već nesrećna, tone sve dublje i dublje, žao mi je! Ove godine Zola nija tu, Miljana je sama od početka, ovo što radi sa Bebicom na to smo navikli na to maltretiranje. Najgore izdanje ikada, žao mi je, mislim da zaslužuje pomoć! Ja nemam nameru da joj dobacujem, a ništa neće oprati to što si Gastozu psovala mrtvu majku - rekla je Anđela.

- Zašto si onda kada je Miljana vodila svađu, ustala i rekla da tvrdiš da je ona dobra majka - pitao je voditelj.

- Mislim da je samo dobra majka, to sam i tada isticala, isključivo jer zarađuje za svoje dete. Skidam kapu svakome ko zarađuje za svoje dete, naravno na osnovu toga što imamo Ivana Marinkovića koji dinar nije dao - rekla je Đuričićeva.

- Da komentarišem Miljanu Kulić?! Van svake pameti mi je i ispod časti mi je. Znaju gledaoci da je vrištala tamo u apartmanu, da ništa nije bilo u redu...Miljana Kulić se trudi da iz nas izvuče loše reči, kako bi je mi izvređali, ali nema potrebe. Zabranio sam Anđeli da ulazi u bilo kakve rasprave sa njom. Osoba koja je spremna da založi dete u raspravi sa Jelenom, da svi poverujemo i kamenujemo Jelenu, to je blagi užas - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić