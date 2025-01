Opšti haos u Beloj kući!

Tokom debate nastavio se haos oko Milovana Minića i Aleksandre Nikolić. Ona je završila u suzama, kad je Milovan demantovao da je njega supruga ikada pokušala zbog njihove afere da digne ruku na sebe.

- Kako je reagovao kad je čula da si je pljuvao kod Aleksandre, a ona ti rodila dete? - pitao je Marko.

- To vi zovete pljuvanje, a ja kažem sve što mislim. Moja žena je umislila da ima problem sa želucem, pila je lekove. Moja žena nikad nije pila antidepresive, do ove sad situacije. Ja ne znam šta je ona pila, a ne Aleksandra - govorio je Milovan.

- Kunem se u dete, rekao mi je da je htela da se ubije. Neću ovako, vi njemu verujete sve - urlala je Aleksandra.

- Ivane, da li je moguće da Jeleni oprostiš prevaru jer ste sad jedan jedan? - pitao je Marko.

- Ja nisam tad varao. Ja sad cenim ko ovde laže. Milovan kad želi nešto da izbaci glasan je, isto kao i ja. Kad Milovan neće nešto da izgovori, sad verujem Aleksandri da joj je ovo rekao, a možda je izmislio da bi ojačao njihovu vezu. Ja sam skoro bio u sličnoj situaciji i delovao sam kao on, koji je za mene odlučan da ne mogu sa njom, tako sam i vama delovao da bih oprostio, a nikad ne bih. U ovom slučaju mi deluje da je on odlučan, a on neodlučno - govorio je Ivan.

Autor: A. Nikolić