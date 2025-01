Varao je ženu po pijaci, svađao se po kafićima: Aleksandri pala roletna, pa rafalnom paljbom urnisala Milovana! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je specijalna emisija sa voditeljom Darkom Tanasijevićem. On je takmičarima "Elite" spremio posebna pitanja o životnim odlukama, na koja treba iskreno da odgovore. Na red je došao Milovan Minić.

- Da li ste nekada doneli brzopletu odluku? - glasilo je pitanje.

- Ovo je ta odluka. Siguran sam da će ovo da me košta, ali kao što sam rekao ne marim. Odluka koja me je najviše koštala je ova prekoputa - rekao je Milovan.

- Ja kad sam se zabavljala sa pokojnim dečkom dolazio je svaki dan. Sadašnjoj ženi i meni je kupovao iste stvari, dve duplo. Znao je da imam dečka, a imponovalo mu je jer se zabavljam sa moćnim dečkom, pa je jurio za mnom. Njemu je imponovoalo jer ga je moj dečko pokojni zagrlio u klubu - umešala se Aleksandra.

- Ti si sve za pare i to je to. Videće koliko je fatalna. Dečko joj je ubijen, a ona se smuva sa njegovim neprijateljem. Bila je menadžer velikog glupa, a ni dan danas ne zna da pomnoži šest puta osam. Ona je radila kod pokojnog momka, para vrti gde burgija neće - nastavio je Milovan.

- Kad smo bili zajedno govorio je da je to moja sposobnost i tako je hteo da me zaposli. On se meni divio, šta će mučenik - rekla je Aleksandra.

- Koja brzopleta odluka vas je najviše koštala u životu? - glasilo je pitanje.

- Ona me je najviše koštala, svega što sam imao, a ono što je najvrednije to je porodica - rekao je Milovan.

- Što si je varao 15 godina? Javno si se pojavljivao i svađao po kafićima. Vraćao je udate žene kući kod muževa, varao je po pijaci. Kupovao je vibratore na pijaci, hvalio se time - dodala je Aleksandra.

- Da li postoji nešto (dobro ili loše) što ste u životu odlučili na brzinu, a da i dan danas osećate posledice zbog toga i šta je to? - glasilo je pitanje.

- Opet ona, sve je ona - dodao je Milovan.

Autor: A. Nikolić