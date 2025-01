Haos u programu uživo!

Nakon što je u emisiji "Pitam za druga" kod voditelja Jovana Ilića i Anastasije Buđić emitovan snimak koji je poslao bivšu muž Aleksandre Nikolić, Uroš, njena drugarica Josipa iznela je svoju stranu priče, a onda pozvala još jednu drugaricu koja možda to da potvrdi.

- Bila je nedelja, pravila sam ručak, supicu, sve kako treba. Završavala sam ručak, Uroš je slao poruke Jovani da se javi, ona se nije javila. Ja sam sipala supu u tanjir, a pre toga je došla mala ćerkica, Gocina i rekla da jedu slatkiše pre ručka. Sedele su u ormanu, kutija ispred njih, uzela sam i rekla da nema torte posle ručka. Zvao je Uroš nakon toga, otišla je u sobu pričala sa njim, došla kod mene i rekla da tata hoće da priča sa mnom. Pitao me je zašto sam je udarila, a ja stvarno imam jako lep odnos sa decom i znaju svi koliko sam kreativna. Moje pretpostavke su da je on namerno rekao Anastasiji da kaže da ju je neko udario, non stop je tako snimao kao i Milovan i hvatao dokaze kako bi oduzeo Anastasiju Aleksandri. Ja sam se tu šokirala, otišla sam iz prostorije i svi smo ručali, pa sam pitala Anastisiju pred Gocom i Jovanom zašto je lagala, a ona je rekla: "Zato što si nam uzela kutiju slatkiša" - govorila je Josipa.

- Da li to neko može da potvrdi? - pitala je Anastasija.

- Pozvaću Gocu. Uroš je isto rekao da mu je Anastasija rekla da je nisam udarila - rekla je Josipa, a onda se uključila Goca:

- Ja bih da se oglasim, bila sam tamo sa decom i desilo se tačno tako kako je Josipa ispričala. Ona je jako dobra sa decom i nikad ništa slično ne bi uradila. Ovo je glupava situacija, Jospipa je spremala ručak, nismo htele da deca jedu slatkiše pre jela. Strašno sam se potresla, ne želim da se uptužuje na taj način. slušala sam šta je ispričala i upravo se tako desilo, Josipa nije digla ruku na to dete, šanse nema. Ne znam što je ovo pustio, verovatno mu se nije svidelo nešto od Josipinog izlaganja večeras. Deca su sklona da izvrnu istinu, ne znam iz kog razloga je malena to rekla - govorila je Goca.

- Mislim da je ovo Uroševa nameštaljka, on je takav čovek - dodala je Josipa.

