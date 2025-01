On joj je TIHA PATNJA?! Učesnice raskrinkale Brankine emocije prema Milovanu, on progovorio: Ona je ODLEPILA, rekla mi je danas... (VIDEO)

Nova ljubav na pomolu?!

Milovan Minić počeo je da pecka Slađu Poršelinu, a tom prilikom su Matea Stanković i Mimas raskrinkale Brankine emocije prema Milovanu.

- Ništa, Slađa čeka Munju iz grada da dođe - rekao je Milovan.

- Ne lupetaj gluposti molim te, ne spominji me uz njegovo ime - rekla je Poršelina.

- Videćeš šta ću da ti radim sada kada legnemo, ti si se meni smejala sa Brankom neko veče - rekao je Milovan.

- Branka je žena koja je zaljubljena u tebe, da li si imao nekada zakvu ženu da gleda kao u Bogu u tebe?! Branka je prsla - rekla je Matea.

- Spajaju me, riba je odlepila. Kaže mi danas: "Nikad me nijedan muškarac nije branio kao ti danas, dva puta si me branio kada me je Mića napao" - rekao je Milovan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić