Iskren do koske!

Otac aktuelnog učesnika "Elite 8", Jovana Pejića Peje, Zoran Pejić Peja, uključio se u uživo emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditeljke Anastasije Buđić i voditelja Joce novinara.

Naime, on je na samom početku prokomentarisao ulazak naše pevačice Zlate Petrović, njegove bivše supruge i Jovanove majke, tokom poseta učesnicima "Elite" porodica za Novu godinu.

- Pratio sam to da je mama Zlata ušla, zanimala me je reakcija, šta će reći i kako će reći. Što se tiče videa, ja sam pomislio da ne može svako da pošalje video, pomislio sam da može jedan učesnik da dobije jedan video i kada smo razgovarali, ja sam rekao: "Bolje da se vidi Zlata sa decom i unucima, nego da ja budem sam", to je bio nesporazum...Što se Zlate tiče, Zlata je jedan sjajan rijaliti, pa mogu da kažem, konsultant. Kada smo bili na "Farmi" tačno znala šta će da se desi, ona meni kaže: "Sad ćeš da vidiš, sad će ovaj da napadne ovoga ili onoga", ona je tu perfektna. Ja to ne provaljujem, nemam mogućnost da otkrijem šta će se desiti - rekao je Peja, a onda se osvrnuo na odnos Ene i njegovog sina, Jovana:

Što se tiče ljubavi Ene i Peje, siguran sam da će se pomiriti. Jovan prolazi kroz jedan period istog mog života. Tako sam i ja živeo sa Zlatom. Tri dana super, dva dana svađa, tamo gde ima ljubavi ima i svađe. Sigurno da nije lepo, ali se gleda da se povredi neka osoba.

- Da li je onda Zlata Petrović bila u pravu, ona je rekla Eni da u Eni vidi sebe iz mlađih dana - pitala je Anastasija.

- Ona je sve rekla, ona je rekla da je podseća totalno na nju. Sećaš se kada si radio intervju sa Zlatom Joco, ona je rekla da je Ena sto odsto ona, tako da u ovoj situaciji sam sto odsto Jovan - rekao je Peja.

- Njihovi intimni odnosi, to se dosta i Eni zamerilo što ima dete koje je odraslo, može da pristupi telefonu i laptopu, Aneli je rekla: "Zamerala si mi šta radim sa Janjušem, ti si još gora, moje dete je malo" - pitao je Joca.

- Sve što se dešava između njih je život, Elita je život u malom, zato što je to mnogo manji prostor. Sve mi to doživljavamo isto, sasvim je normalno da neko ko se voli ima želju i strast. Ne mogu da komentarišem njihov ljubavni čin jer to ne dolikuje jednom džentlmenu, a kada gledam, onog trenutka kada odu u krevet ja prebacujem, gledam neki film, ne bi bilo u redu da gledam to. To nikada neću komentarisati, niti bih voleo da komentarišem njihov ljubavni čin. To je njihova kruna! Tamo se dešavaju iste scene bez imalo emocija - rekao je Zoran.

- Bilo mi je intresantno kada su razgovarali Ena i Peja, rekao je da mu je Zlata provukla da je Ena možda folirant. Je l' misliš da je to uticalo na njihov raskid - pitao je Joca.

- Ne, ne, ne. Na Jovana ne može da utiče niko, ni Zlata ni ja. Jovan je samostalan, svojeglav, ona izgleda mladalački, ali je izuzetno jaka ličnost. On je momak koji zna šta hoće u životu, ima svoje ciljeve i planove, ja nekada ne mogu da ga dokučim. Zlata je u svim stvarima korektna i konkretna, ako je imala šta da zameri Eni, ona bi to zamerila njoj direktno. Ko pita mene i Zlatu?! Ja nisam pitao moje roditelje kada sam se ženio sa Zlatom, sigurno i on neće nas. Naše je kao roditelji da podržimo svaku njegovu vezu ili ljubav i da budemo uz njega - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić