Reči koje kidaju dušu: Marko se ponovo obratio ocu zbog laži koje iznosi, a evo šta je Sanja imala da poruči budućem svekru! (VIDEO)

Rešetaju u duetu!

U toku je emisija ''Radio amnezija'', koju vode Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez. Marko Stefanović ponovo je progovrio o svom detinjstvu i

- Marko da li si razočaran obzirom da si se obratio direktno u kameru? - upitao je Munjez.

- Osećam se razočarano, to je prava reč za moje emocije. Ja sam se obratio i izneo neke činjenice koje su mene u detinjstvu povredile i bolele. Nisam rekao ništa loše za moju majku i brata, već za oca. Ja da je moje dete tako nešto iznelo, ja bih se oglasio ovako: ''Nikada nisam čuo od sina ovako nešto, popričaću sa njim kada izađe i pokušaćemo da ispravimo budućnost, pošto prošlost ne možemo'' - rekao je Marko.

- Da li misliš da on želi da se opere? - upitao je Munjez.

- Tako je. Juče sam pričao Sanji da je moguće da je pokazao fotografiju na kojoj ja stojim pored mog drugara i on duva svećice, a možda duvam i ja jer je njegov rođendan. Drugo ništa ne može biti. Ja na moru nikada nisam bio, ne znam kako miriše more. Jednostavno su mu jako loši argumenti, pogotovo jer laže, ja sam samo rekao stvari koje su me zabolele. To je samo njegovo pranje, a najviše se pere zbog novca koji je meni uzeo iza leđa. Ne želim akcenat da stavljam na novac, mene je Bog drugačije nagradio, ali ja sam doživeo da me otac oblati nekoj ženi kao što me blatio i u novinama sada. To potvrđuje da me pljuvao i kod te žene. Nije on bio loš otac, ali je imao poteze koji su mene povređivali. Odvajao je mene i brata, on je imao podsticaj, a ja nisam. Na moje argumente ja sam dobio moje kazne. Moja majka je između muža i sina, između dve vatre. Ona se neće mešati, niti ja to tražim od nje. Mislim da bi se ona drugačije ponašala da je on imao drugačiji pristup - rekao je Marko, pa dodao:

- Što se tiče mog brata, on je pod uticajem oca i zbog svega što je otac uložio u njega, on mora da mu uzvrati nekako. To što su izjavili za moju devojku, to tako ne može. Sanja je izvukla deblji kraj što se tiče njegovog oglašavanja. Milan je citirao mog tatu: ''Ukoliko Marko nastavi da priča, završiće u zatvor'', da li mislite da dobar otac želi sinu da završi u zatvoru? Svaka čast Sanji na tome što ih nikad nije uvredila, ja kada sam rekao: ''Sanja će vas tužiti'', ona je rekla: ''Neka, nema veze, nek ide njemu na čast''. Ukoliko ima fotografije nek izbaci, a ne moju devojku da uzima u usta - rekao je Marko.

- Ja sam u odnosu sa Markom i mene ne zanima šta ko misli o meni, zanima me samo on. Jako me je povredilo i zabolelo, a nadam se da moje roditelje nije razbolelo mišljenje Markovih roditelja. Mi smo sami gurali do sad, tako ćemo i od sad. Nama niko ne treba. Na jako ružan način sam umešana obzirom da ja nisam bila deo Markovog detinjstva i mislim da mešanje mene nije nikakvo opravdanje. Ja kad god sam otišla tamo, meni je bilo prijatno. Uvek je bio prijatan prema meni, ali je uvek imao teme koje meni nisu odgovarale, a to su teme vezane za Marka - rekla je Sanja.

Autor: N.P.