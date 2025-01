Barbi i Lakić udruženim snagama opleli po Boži, pa otkrili na koju devojku je on slab! (VIDEO)

U duetu!

Barbi i Nikola Lakić ove noći bili su prvi na intervju, a oni su progovorili o Boži Džonsu i njegovom ponašanju na Farmi.

- Nama je bilo predobro, Barbi i ja smo bili tu da podignemo učesnike na noge - rekao je Lakić.

- Videli smo Božin nervni slom, šta se tu desilo? - glasilo je pitanje.

- Pa on je emotivan i takav je tip. On je zaljubljen u Elenu i to je to. To je tip koji unosi nemir ovde, uništio bi svaki naš lep događaj ovde - rekao je Lakić.

- Boža je negativan lik sam po sebi, ja se trudim da budem na distanci, ali ne uspevam. On nema podršku roditellja, nema ni Elenu - rekla je Barbi.

- Oboje ste dobili čestitke, Lakiću ti si čak i suzu pustio, kakvi su ti utisci? - upitala je voditeljka,

- Drago mi je što su uvek tu, drago mi je što sam opet pokazao da sam veran, lojalan i odan partner. Udarili su mi na dete, ali držim se - rekao je Lakić.

- Meni čestitika jako znači, porodica mi je na prvom mestu i baš sam se oduševila - rekla je Barbi.

Autor: N.P.