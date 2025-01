Šok: Gastoz se zahvalio Kariću zbog branjenja Anđele od napada Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Izenenadio obraćenjem!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Šta te je sinoć odvuklo u hotel kod Sofije? - glasilo je pitanje.

- Otišao sam da uzmem majice koje se tamo duše. Đedović me sprda, ali ja sa njom ne progovaram. Oprao sam bele majice u kantu, ručno i tamo odneo da osušimo jer tamo duva. Ne idem zbog tih stvari -

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Aneli, drago nam je što ih demantuješ delima, samo još jače udri po moralnim glodarima - glasila je konstatacija publike.

- Hvala, Eni sam dala nadimak glodarka. To je nešto najblaže što sam mogla da kaže, mogu samo da se zahvalim - rekla je ona.

Sledeće pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li ti je drago kad Karić stane u odbranu Anđele, kao kad se to desilo na debati?

- Jeste, to se desilo na debati kad je Ivan završio prelepo izlaganje koje će da potvrdi na sudu. Juče je na debati Karić to izneo u pravom trenutku, rekao sam mu bravo, on je bio brži i svaka mu čast. To je bilo na mesto i hvala mu - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić