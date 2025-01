Haos za crnim stolom: Gastoz od Anđele napravio škrticu, zbog DVE KOCKE čokolade nastao PAKAO! (VIDEO)

Haos!

Anđela Đurišić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su svoju raspravu o tome da li je ona škrta ili ne.

- Jordanka je došla kod mene, i našalio sam se rekao sam "stavi čajnu pod jaknu, da ne vidi Anđela". Ne može niko do nje da napravi štekaru. To je bila moja fora, i ko ne kapira to taj nije normalan - rekao je Gastoz.

- Promenila sam mišljenje, dečko je divan. Slušala sam ga dok priča sad, on je široke ruke ja sam škrta. Evo sad sam se setila, juče se naljutio na mene jer sam mu donela malo ubrusa, on je počeo da se dere na mene. Ne razumem što samo ne prizna da misli da sam škrta - rekla je Anđela.

- Ti Gastoze znači ne prihvataš uopšte krivicu? - pitala je Ivana.

- Ne, zašto bih. To je bila sprdnja. Sprdaću se celoga života, dokle god imam sa kim da se sprdam - rekao je Gastoz.

- Znači ja sam za sprdnju? - rekla je Anđela.

- Eto zaradili smo honorar - rekao je Nenad.

- Evo zanima me, kada bih ja dala Kariću nešto, da li bi se ti naljutio? - pitala je Anđela.

- Ne, uopšte me ne bi uvredilo. Jel treba da ti prijavljujem zalihe koje dajem nekom. Sve više uviđam da nismo jedno za drugo, ja ne mogu da budem sa osobom koja reaguje ovako - rekao je Gastoz.

- Njemu je Anđela sprdnja, pravi od nje sve najgore. Meni je ovo katastrofa - rekao je Uroš.

-Krenula je onaj dan da da Kačevendi dve kocke čokolade, a ja sam hteo da dam celu tablu. I oko toga je ispao problem, mene je to sramota, ja nisam tako naučen -rekao je Gastoz.

- Vas dvoje ste dva blama hodajuća, vi ne možete da se podnesete više. Ovde je dva sata tema dve kocke čokolade. Vi ste dva cirkusa, dva blama. Ne znam zašto Anđela trpi sve ovo. Ako vam je sve loše, ne znam zašto ostajete zajedno - rekao je Uroš.

- Ponavljam po deseti put da je mene sramota da odnesem ženi dve kockice čokolade - rekao je Gastoz.

- Uspeo si da se uhvatiš za jednu situaciju, i to oko dve kocke čokolade i mi sada o tome raspravljamo četrdeset pet minuta - rekla je Anđela Gastozu.

