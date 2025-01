OČI U OČI! Karić saznao za Ivanovu PLJUVAČINU, Marinković počeo da mu se pravda, pa se upetljao u sopstvenim LAŽIMA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević je naredno pitanje pročitao Stefanu Kariću.

- Šta misliš o Ivanovoj izjavi da si iskompleksirani rumenko - glasilo je pitanje.

- Malo pre smo diskutovali o našem odnosu, pitao se zbog čega mu ne verujem u njegovo iskreno druženje i provođenje vremena sa mnom, naš odnos se dosta promenio od samog početka. Ja sam mu rekao da ne mogu da mu verujem 101 odsto, ne iznenađuje me taj njegov komentar - rekao je Karić.

- Tvrdim da ovo nisam rekao...Neko je sedeo pored mene, bila je priča Miljana i Karić, neko me je pitao: "Kako to zovu Karića", ja sam rekao: "Rumeni" - rekao je Ivan.

- Intresantno je da kada dođe pitanje gledaoca za drugoga, ovaj sikće i skače, a kada su za njega, onda ima grešaka. Sigurno je sr*o, pratila sam ga sve vreme jer od njega debata ne može da se održi - rekla je Kačavenda.

- Ma p*ši ku*ac...Učesnici su hteli da mu dokažu kako imam nešto protiv Zvezdana, a ne smem da mu kažem. On i ja smo ostali dobri do kraja i posle toga. Nemam nikakav animozitet, prihvatio sam njegov način igre vezano za mene i vidim da on nema tu opuštenost - rekao je Marinković.

- Ja sam mu iz poštovanja prema Aleksandri prećutao na nešto što mi je dobacio - rekao je Karić.

- Ne mislim da je iskompleksiran, jedini kompleks koji mislim da ima, što je i sam rekao, jeste ta neka odstupnica od mene jer sam dugo godina ovde - rekao je Marinković.

- Znaš zašto on ne sme da uđe?! Prvo, kada je Jelena ušla u vezu sa Rajačićem, taktički je spustio loptu jer nema snage, mindžoslav, da gori vatra i da ide sve. Pišti mi ku*ac da li je on dobro ili nije, video je da Aleksandra izlazi iz šina, bogougodna izlaganja, ustvari je pi*ka. Kada udahne, ja pratim šta priča - rekla je Kačavenda.

- Normalno da mislim da je neostvaren, to je njegov život, on sebe vidi ovde. Meni je ovo četvrto učešće, ali se nadam da ga neću stići - rekao je Stefan.

- Anđeli smo videli šta je sve izgovorio, a on ne sme s Karićem - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić