Pljušte prozivke: Ivan šokiran Anđelinim ocem jer je podržao ljubav sa Gastozom, on ga u par reči matirao! (VIDEO)

Sevaju provokacije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Ivana Marinkovića.

- Ivane, ti smatraš da nije normalno što je Anđelin otac prihvatio i zagrlio Nenada i non stop pominješ jahtu. Šta nije normalno da čovek vidi da mu neko voli i poštuje dete i još da mu pohvali nešto? Neko će jahtu, a ti nisi dostojan za sve ove godine čokoladu deci da kupiš. Nauči od Nenada kako je biti muškarac, bravo ti ga Nenade - glasilo je pitanje.

- S obzirom da se Anđelini roditelji nisu pojavljivali kad je Aneđal bila u "Zadruzi 6", Zvezdan se ponašao mnogo bolje prema Anđeli. Njegova stvar što se pojavio i što je podržao. Ja sam video za devet meseci da se Zvezdan izuzetno ponašao prema Anđeli. Ovde vidimo za četiri meseca da stižu pitanja kako se Gastoz ponaša. Otac ako vidi ljubav, nemam ništa protiv, a moje je da vidim drugačije. Ako su stvoreni jedno za drugo, ako se stvoreni jedno za drugo, u redu. Ja sam kupio puno čokolada svojoj deci - govorio je Ivan.

- Sedi sad kao slepac, verovatno ti je puno srce, slepče oče - dodao je Gastoz.

- Drago mi je da nije odgovorio na pitanje konkretno. Toliko puta smo čuli da detetu ništa nije kupio, a daje sebi za pravo da komentariše Nenada, mog oca i kakav je susret bio. Gledalac je rekao sve lepo od A do Š. Naravno da ne može Ivan da podrži Nenada jer me ne maltretira, a on to voli - dodala je Anđela.

- Kako je moguće da kad je novac u pitanju to ga uvredi da kaže sve što do sad nisam čuo, a niste na odnosu da j*bete mater, a za svoju decu nikad nije? To je Ivan Marinković, ukratko i da sednemo - poručio je Gastoz.

- Ja sam slušao Ivana i sad je sam sebe demantovao, rekao je: "Ako njen otac smatra da je ovo pravi zet, onda svaka čast", znači ona je sad tebi dobra? Kako ako ti je ona najgora osoba? - pitao je Luka.

- Njen otac je ovde došao po mom mišljenju da bi Gastoz imao veću odgovornost prema njoj - rekao je Mića.

- Ne mora da dođe zbog toga, ja sam to dokazao - dodao je Gastoz.

- Otac je primetio da si se iskreno zaljubila i došao je da da do znanja da ga prihvata - nastavio je Mića.

- Ja sam pitao da li je ćale posle čestitiku doneo odluku da dođe i da bude ovde par sati, ali meni nije potrebno da mi dolaze ovde jer se mi samo malo posvađamo, a možemo da podučavamo ljude kako se ponaša. Došao je da podrži svoju ćerku, svaka mu čast na tome - pričao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić