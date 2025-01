Shvatila šta je po sredi: Aleksandra RAZBUCALA Ivanovu TAJNU ŠIFRU, Kačavenda otkrila o čemu su ona i Gastoz pričali u kazinu (VIDEO)

Haos!

Sledeće pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li te je Sofijin budžet podsetio ko si i šta si i da ne treba da ti nebitni ljudi govore da su ti digli cenu - glasilo je pitanje.

- Lepo je to ona rekla, ali jednu rečenicu koju sam očekivao da će da izusti, nije. Rekla je to Sofi kada joj je objašnjavala šta sam ja radio, rekla je: "Da kažemo da si jedna od malo većih zvezda, da neko ima to što ti imaš, ne bi mogli da živimo od njih, a ti si jedan opušteni normalac i pozitivac", dakle da sam skroman - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Aleksandru Nikolić, te se ona dotakla čestitke.

- Dobio je čestitku od Slobodana Marinkovića, ja sam to shvatila kao slobodan Marinković, kao neku šifru - rekla je Aleks.

- Bilo je velikim slovima "S" i velikim slovom "M", jasno je da je ime i prezime - rekao je Ivan.

- Aleksandra je rekla da je on složio facu kao da ne zna ko je to, kada se šalju šifre, nema to veze sa gramatikom. Ivan zavlači kada je Aleksandra provalila šta se radi, ali na kraju krajeva, na njemu je da odluči da li će biti slobodan ili neće - rekao je Đedović.

Sledeće pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Prepričaj nam razgovor tebe i Gastoza na žurki, da li je on budala što se zaljubio - glasilo je pitanje.

- Ja sam ga pitala zašto je nervozan, on je rekao da je zbog toga što nije popio, pa ga nije uradilo. On je prokomentarisao što je Anđela popila malo više i igrala, a onda kada je došla, ona je pokušala da se opravda rekla je da ne zna da igra i da skuplja poteze malo od ovog, malo od onog. Meni je bila baš se*si...Neće mu lako biti do kraja rijalitija, više puta sam pominjala da će pritisak na njih - rekla je Kačavenda.

- Pričali smo o nekim malim šiframa, o stvarima o kojim ne smemo - rekao je Gastoz.

- Poenta priče je bila da sam videla da je nervozan, a to da neće izdržati jeste da čekaju njihov problem da bi vršili pritisak - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić