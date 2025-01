Ori se u emisiji! Sofija priznala da joj je Terza najveća i jedina životna GREŠKA, Aneli udarila na Enu Čolić: Ona nije moralna... (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ako nisi ljubomoran na Karića, zašto si počeo da mucaš, pa si se izgubio kada si video da stoji kod kreveta tebe i Anđele, odmah posle haosa Korde i Gruje na srpskoj Novoj godini - glasilo je pitanje.

- Koliko god se trudili ja tu ništa ne vidim, ako nešto vidim, udaraću na sav glas. Ja se ni ne sećam da sam video Karića u tog momentu - rekao je Gastoz.

- Ja sam prišao da vidim šta su uradili tek posle - ubacio se Stefan.

- On je došao do Ane Nikolić da li njoj treba pomoć, tačno pored našeg kreveta - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.

- Ne dozvoli da poklekneš kao slabić, Terza ti nije potreban

- Naravno, da nije bio takav na početku, ne bi mi trebao nikada. Ponelo me je, kupila me je njegova priča, pažnja, izašla sam iz duge veze, falila mi je ta ljubav, dobila sam je od Terze, bila sam srećna i mislila sam da sve što govori da je istina, ali kada je pokazao koliki je on slabić, od tog momenta se kajem što sam bila sa njim. Jeste, on je jedina i najveća moja životna greška - rekla je Sofija.

Potom je usledilo pitanje za Enu Čolić.

- Sramota te je što si imala odnose sa dečkom, a nije te sramota što te drugi dečko na žurki vaćari - glasilo je pitanje.

- Ja sa tim dečkom nisam imala odnose, a za ovo ostalo se ne bih izjašnjavala. Imam slobodu da imam odnos s kim hoću, jer sam slobodna, niko me nije pipnuo i to je to - rekla je Ena.

- Ovo je žena koja ima neke kodekse i koja drži do sebe, kako to da se vaćari?! Ona je prošli utorak imala se*s sa svojim partnerom, a sada se vaćari s drugim, pa ona je stvarno nemoralna - rekla je Aneli.

- Luka leži kod nje u krevetu, grle se i tako dalje, pritom je u nekom odnosu sa Sandrom. Rajačić, videli smo šta je vaćaranje, neću da se nadglašavam sa ovim buvljatorkama - rekla je Ena.

- Sinoć kaže da je jedan dan slobodna i da je napravila haos - rekla je Jelena.

- Boža je pravio ovde, uzeo sam tikvicu, ja joj rekao da sam pojeo tikvicu. Jelena sa njom pričala normalno, muka mi je više da laže ovako - rekao je Rajačić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić