Eni Čolić gledaoci našli dijagnozu! Shvatili da boluje od ANELITISA, ona napljuvala Ahmićevu, pa udarila i na Luku! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Eni Čolić.

- Da li je realno da si toliko obolela od Anelitisa da ti sada smeta i MIlica Dugalić jer je dobra sa Aneli - glasilo je pitanje.

- Nije me bilo briga što se Luka družio, nije mi smetalo nikada što se Slađa družila s Aneli - rekla je Ena.

- Ljudi su verovatno šokirani ovom ženom - rekla je Aneli.

- Ti si očigledni predstavnik tvoje porodice, dovoljno su o sebi rekli za posetu za Novu godinu...Zamerila je Slađi što se druži sa mnom, to joj je i zamerila zato su se i posvađali. Maloj Kristini je rekla: "Prodana dušo", Luki je rekla: "Sada si me izdao". Od Anelitisa boluje ova an*lna k*rvetina...Ja bih se zabrinula da me Luka podržava, pošto je pukao s mozgom - rekla je Ena.

- Kada izađemo napolje, videćemo ko je pukao s mozgom - rekao je Vujović.

Autor: Nikola Žugić