Haos za crnim stolom!

Sledeće pitanje bilo je za Aleksandru Nikolić, a kako je ona istakla da misli da će promeniti Ivana Marinkovića, Ivan je dobio reč.

- Ivan je ispljuvao Miljanu i izvređao je kao pseto, bivši suprugu je izvređao isto, jedna je pobegla od njega, tebe je izvređao, šta ti očekuješ od njega - glasilo je pitanje.

- Neka veza jeste, ne znam kakva je, ali sam razočaran što nismo podržani od strane gledaoca...Vidim da je nemamo, ovo pitanje mi zvuči kao animozitet - rekao je Ivan.

- To što me je izvređao to je bilo u prethodnoj sezoni, to mu je oprošteno. Posle rijalitija Ivan neće biti "NN", upisaću ga kao oca mog deteta - rekla je Miljana.

Sledeće pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li je normalno da Aleksandra ponese se*sualno pomagalo u Elitu, još se čudi što joj nisu uneli, pa da li je bolja Ivanova ruka u pušionici

- Ja ne mogu da verujem šta ovi ljudi rade, pa zamisli one ljude koji su to našli, kada su izvadili vibr*tor?! Oni su bili u šoku. Molim moju podršku da pošalju vibr*tor Aleksandri i Eni ako mogu, pošto im fali. One imaju te se*sualne potrebe, to se zove nimfomanija - rekla je Aneli.

- Evo Milovan zna, ja sam naručila tu lutku koja liči na tebe, ista Aneli, pošto je Milovan komentarisao da imam dobre kukove - rekla je Aleksandra.

- Milovan je komentarisao moje kukove kod kuće, a ona je naručila lutku koja liči na mene?! Pa ovo nije normalno, ovo su rijaliti fanatici - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić