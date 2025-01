AU, OVO MENJA SVE! Đedović TOTALNO RASKRINKAO Zorana Pejića, pa otkrio: Rekao mi je da mu kažem da se POD HITNO skloni od rulet stola (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Marko Đedović sedeo je sa Milenom Kačavendom, te je tom prilikom otkrio nove detalje njegovog susreta sa ocem Jovana Pejića Peje, Zoranom Pejićem.

- Kada je došao Peja da mi da parfem da mu kažem tu jednu rečenicu, ja to nisam rekao, ali da će to biti znak od njega. To je bila priča ulazak veze Ene i Peje, Peja je isto mislio kao i ja i video je da to pije vodu. Rekao mi je da mu kažem da je on rekao: "Život je snalaženje", ali ja to nisam rekao - rekao je Marko.

- On je očekivao da ćeš da mu kažeš nešto, jer je rekao da će mu tata dati neki znak - rekla je Kačavenda.

- I rekao mi je da mu kažem da se pod hitno skloni od rulet stola i on je rekao da zbog toga misli da mu nije poslao čestitku i da je to znak, pa ko tu igra rijaliti?! Mama mu rekla, Zlata mu rekla da se pazi mene, tata mu poslao poruku i parfem, poruku koju ja nisam preneo. Kao neće vezu dok ja nisam ušao, pa onda kaže Eni: "Vidiš da Đedović gura, znači da to anpolju prolazi", pa joj je rekao pod jorganom: "Ako ne budemo pravili zvrčke i svađe...", pa je terao da skinu bubicu da se zakune da joj ja nisam prijatelj. On nije postojao dok nije ušao u vezu - rekao je Đedović.

- On je prvo Bakiju ispričao za kuglice - rekla je Milena.

- Pa je Baki Stefanu, vidiš koliko je to fejk. Zamisli Baki koji je pričao: "Otišlo je predaleko, ja neću u to da se mešam, meni je on drag", pa je rekao: "ja sam hteo zbog njega da idem odavde, pa sam se setio da imam decu", to je meni i Stefanu pričao. Meni je Peja rekao da ga poguram malo, rekao sam mu: "Kako ja da ga poguram?". Taj dan kada sam ulazio, kažem mu: "Ja ulazim, nemoj da si pomenuo", on mi kaže da dolazi ispred zgrade i došao je ispred zgrade. Da vidimo šta su roditelji do sada uradili, evo vidimo. Ja sam mu dva puta prišao dok je igrao, rekao sam mu: "Šta radiš mali to, idi igraj s devojkom, šta si se privrzao za taj sto?", on ništa ne vidi kada igra taj rulet, Ena može da se izj*be s nekim, on ne bi video - rekao je Marko.

- On je zato i nervozan, jer nije igrao. On Eni stalno prebacuje, rekla mi je Ena, kao: "Tebi je Kačavenda uzor, katastrofa" - rekla je Kačavenda.

Autor: Pink.rs