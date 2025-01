Koluta očima, to joj ne pristaje: Uroš otkrio šta je to Gastoza izbacilo iz takta na žurki, Anđela ne želi da prihvati grešku! (VIDEO)

Progovorili!

Raško Mladenović dao je svoj sud o klipu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. On je istakao da ne vidi problem u Anđelinom ponašanju i da Gastoz ne bi trebao na taj način da joj skreće pažnju.

- Mislim da Gastoz ovako nije smeo da postupi ovako prema Anđeli. Ona se samo opustila i njoj je bilo dobro, njemu je bio problem što on nije imao piva - rekao je Raško.

- Zašto ne sme da zameri svojoj devojci? Poenta je što je užasno Anđela izgledala kada koluta očima - rekao je Uroš.

- Ja ne vidim problem nikakav, ne znam o čemu je reč - rekla je Anđela.

- Iz elegancije je otišlo u fujizam, moja devojka to ne može da radi - rekao je Gastoz.

- Gastoz je tip osobe koja je svašta prošao i radio, ne vidim poentu šta mu se ovde ne sviđa kod Anđele. Snimao je spotove sa golim guzi*ama, a sad mu smeta Anđelina faca. Ona nije tip njegove devojke, ona njega nervira. Ovde mi nema lj od ljubavi, mislim da se Anđela ponižava, ona pazi šta će reći, ne sme da mu se suprodstavi. Ona bi itekako skočila i rekla svašta, ali se ponižava jer se zaljubila. On njoj ne pruža pažnju, on će tek sad početi da pokazuje pravo lice. Ja posmatram njegovu facu kad Anđela kaže nešto što njemu ne odgovara - rekla je Aneli.

- Ona ćuti i nema šta da kaže jer zna da je to njena taktika. Ti si njoj dao do znanja koliko je to presmešno, tražiš joj bilo šta, a ona ćuti i nema šta da kaže - rekao je Kadra.

Autor: N.P.