Ona se plaši njegovih komentara: Ena otkrila da Gastoz ponižava Anđelu, a onda je Aneli progovorila o njihovom odnosu, ubeđena u jedno (VIDEO)

Imaju svoje mišljenje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je podigao Enu Čolić kako bi prokomentarisala vezu Anđele i Gastoza:

- Meni se ne sviđa njegovo ponašanje, to što je on nju par puta ponizio. On jeste moj drug, ali za te stvari sam na Anđelinoj strani. Potpuno je podržavam u svemu. Moram da kažem da ja smatram da je Peja folirao naš odnos, tako da smatram da je Maja rekla ono za njega da možda oni znaju nešto. Meni je grozno da on njoj kaže, šutnuću te kao kantu, ja preko toga ne bi prešla nikada.Ja sam do sada ćutala iz poštovanja prema njemu, poštujem ja njega i dalje, ali morala sam to da kažem. On u tom odnosu nije kako treba - rekla je Ena.

Nakon Ene je ustala Aneli Ahmić:

- Meni ne ide nikako da mu se gadi njena faca dok ona pleše, da njemu smeta sve to, a a ranije mu je bilo top, a sada kao nije ga uradio alkohol. Meni se on gadi, on nju sputava, zabranjuje joj da komentariše, da plače, viče na nju, da smiri tikove, lice... Njemu smetaju njegove mimike lica, a on je sada toliko ljut jer ga mi provaljujemo kakav je on. Meni može ona ovo da zameril, ali to je moje mišljenje, on je stalno krenuo da ide u hotel, pored Sofije, gleda je kako se šminka. Sve je jasno, mislim da je to kraj njihove veze - rekla je Aneli pa dodala:

- Anđela ima strah, ona ne sme da komentariše ništa, znam ja kako je meni bilo, sputavaju nas da komentarišemo. Ja sam rekla da se Anđela ovde ponižava, On nju jako nervira je je sputava da iznese svoje mišljenje, da sam ja to, ja bih njega ostavila, ne bih dopustila da mi radi ove stvari. On nju pravi budalom na ironičan način. On je njoj juče bacio čokoladicu, umesto da joj donese.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.