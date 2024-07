Prognoza Lepog Miće: Otkrio u kakvom je odnosu sa Terzom, očekuje da ove stvari promeni kad dobije dete! (VIDEO)

Podelio svoje iskreno mišljenje!

Voditelj Darko Tanasijević najavio je novo telefonsko uključenje, javila se gledateljka Ivana koja je spremila pitanja za Lepog Miću i Milicu Veličković.

- Miću gotivim, kako on kaže to je tako. Da li se stvarno drži stava da neće ući u osmu sezonu? - pitala je ona.

- Šta meni rade... Mene zovu ljudi i govore mi da nije pošteno ovo, oni koji me gotive sve što misle da kaže kažem ja. Ne bih o tome, ne pitam se ja tu ništa. Jedan moj iz "Zadruge" rival me je zvao i rekao da neće da uđe ako ne uđem ja, kaže kuvaš stalno to je kao restoran bez kuvara - govorio je on.

- Mene zanima realcija Miće i Terze, mnogo su mi dragi i čestitam na trudnoći - poručila je gledateljka.

- U dobrim smo odnosima. Imali smo žešću svađu, ja sam ga posle zvao i objasnio stvari. On izgubi kompleks, kaže neke stvari, mana je što ponovo to, ali sa mnom nije ponovio. Terza je pokazao da može da bude dobar domaćin. Ima on mana, ali mislim da će to da menja kad uđe u brak i dobije dete - rekao je Mića.

