Njega krivi za sve: Ena otkrila da je igrala sa Rajačićem kako bi porovocirala Peju jer joj nije posvetio pažnju (VIDEO)

Šok!

Novinar Darko Tanasijević je nastavio razgovor sa Enom Čolić o Jovanu Pejiću Peji:

- Ena ponovo si izrazila nezadovoljstvo jer ti u odnosu sa Pejom ispadaš loša, a ti tvrdiš da to nije tako? - upitao je Darko.

- Za većinu ljudi me ne zanima mišljenje, ali povredi me ono što mi kaže Gastoz, Karić, ali me nerivra što danas nije pušten njegov klip, samo moj, nije fer jer sam ja ispala grbava u tom odnosu, a kod mene je to on prouzrokovao. - rekla je Ena pa dodala:

- Ovde se za ovim stolom, ja ispadam najgora ali ja ne dam na sebe, znam kako se ja ponašam u vezi, ali ne vidim da se i on ponašao kako bi trebao, takođe to kako je komentarisao kako ko izgleda, on meni da pažnju,a onda napravi glupost. On meni deluje da nikada nije opušten sa mnom, a sa drugima je opušten - rekla je Ena.

- Ti ne pričaš iz srca, nego iz mozga - govorio je Peja.

- Meni nije jasno kako on mene čuje, kada sve vreme priča sa najboljom drugaricom - rekal je Ena.

- Ja se ne vatam sa svojom najboljom drugaricom, kao ti sa drugom - dodao je Peja.

- Ne vatam se ni ja, vidi sam da ja nisam folirant. On je mene ponižavao, a danas je ugasio moju ženstvenost, a on govori kako bi oženio Enu iz kreveta, a ne sa stola. On mene pita ispred svih o nekim privatnim stvarima, a meni to smeta, ja sam drugačija, volim intimnost, volim privatno. On će imati priliku da bude sa mnom napolju, ali samo ako on ne bude ni sa kim ovde, ja znam da ja ovde ne mogu da se ohladim od njega, a on radi to sa Aneli. On je našu ljubav ponizio zbog jedne Aneli, koja se povata sa kim stigne, a meni je Rajačić drugi i on mi je omiljeni lik u rijalitiju. a ovde je sve moje prenaglašeno, i da se prave teorije zavere, ja nigde nisam videla da smo se mi povatali, ja jesam ispala jadnica, ali svi vide da ja plačem zbog Peje - rekala je Ena pa je dodala:

- Ako se Peja ne kocka, on pokazuje drugi porok a taj je da je ženaskaroš. Ja ovde ne potenciram mnogo toga, ali da potenciram biste sve videli. volela bih ja da njima uđe neko da se ja poigram - dodala je Ena.

- Ona je folirant, izbegava odgovore, prebacuje spin priče na druge, a izbegava odgovore - rekao je Peja.

- Ajde bre, ja tebe nisam otpisala, on je mene. -rekla je ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.