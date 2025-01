Bez dlake na jeziku!

Stanija Dobrojević gostujući u emisiji ''Magazin In'' otkrila je detalje veridbe sa Asminom Durdžićem, ali i zbog čega je odbila da se odmah uda za njega i rodi mu dete.

Kako kaže, smatra da je najpametnije da prođe neko vreme, kako bi se njihova ljubav iskristalisala, ali i da se ne uklapa u balkanske okvire.

- Uvek sam se plašila tih balkanskih okova da me udaju, stave me u kuću, samo deca, kuća, sve postaje monotono i to je to... Ja to gledam iz ugla moje porodice. Moj otac je bio strog, moja majka nije imala pravo glasa, pa onda baka i deka, muška figura je uvek bila dominantna. Žene nemaju pravo glasa, ne čuju se njihove potrebe... Ja sam ta neka crna ovca u familiji koja je želela neke stvari da menja... Taj stereotip je vladao u mojoj porodici i familiji i jednostavno ja sam išla nekim drugim putem, na silu sam postala emancipovana. Život te šiba, tako me je i kroz veze šimalo. Ljubavni život bio je vratoloman, bolan, lepotu sam naalzila u svojoj samoći - rekla je Stanija i progovorila o ljubavi s Alibabom.

- Sada sam zauzeta, verena sam... U stabilnoj smo vezi, da se on pita već bi bila udaja i dete. Verujem u ljubav i uvek sam za porodicu, ali smatram da ako se odlučiš na taj korak da se udaš i rodiš dete, onda ćuti i trpi, a ne kao... Lepo sam mu objasnila da neću. Rekla sam mu da je najlakše da odmah ostanem trudna i šta. Hajde da idemo korak po korak, da se stvari iskristališu, da stavimo biznis na noge, pa ako je ljubav prava... - kaže Stanijai otkriva kako je izgledala prosidba.

- Pitao me je da li želim večnu ljubav i stavio mi je prsten. Rekla sam ''da'' i prsten je kući. Jedan skup sam izgubila, stalno perem ruke... Stalno ga nosim, ali evo danas ga nisam ponela... - rekla je Dobrojevićeva i dobila kritike na račun toga što ne nosi verenički prsten.

Autor: M.K.