Paradoksalno je da se ograđujem od nje: Jovana Pajić bez dlake na jeziku o odnosu s Marijom Šerifović

Pevačicu Jovanu Pajić, otkako se razvela od Aleksandra Srećkovića Saleta, frontmena "Tropiko benda", prate tračevi da u njenom odnosu sa koleginicom Marijom Šerifović ima nešto više od prijateljstva, što su obe mnogo puta do sada demantovale.

One su priznale da neguju iskreno prijateljstvo, jedna drugoj su velika podrška, kako profesionalno, tako i privatno, a Jovana ne krije da je živciraju uporna pitanja o prirodi njenog i Marijinog odnosa.

- Ja sam otupela na to - počela je priču Jovana u emisiji "Zveze Granda Specijal" na Pinku, a potom nastavila:

- Stvarno je paradoksalno da se ja ograđujem od nje ili ona od mene... Ti čoveku kad daš istinu, ispred nosa mu je staviš, on će da veruje u ono u šta on hoće. Na kraju krajeva, i da to jeste istina, pa da li ću ja sada da dođem kod tebe u emisiju i kažem:"Tako je"? Sve je pogrešno. Ne možemo samo da pričamo o tome kako sam ja strava pesmu nabola, kako izgledam lepo, mnogo mi je lepa kosa... To je dosadno! Mora da se napravi neka intriga, da i onaj koji gleda kraj TV-a kaže:"Pa dobro, i ova je od krvi i mesa, nije samo moj život katastrofa, i ona je pogana, grešna, loša, ovakva, onakva". I meni kao čitaocu je dosadno da čitam cveće i proleće, hoću i ja da pročitam nešto, pa da kažem:"Aha, gde ima dima, ima i vatre". Ja to razumem. Ja kažem:"Tako je", pa puta deset, jer sa vetrenjačama se niko nije izborio - zaključila je pevačica.

Ne krije da joj je smetalo što se jedno vreme samo o tome pričalo.

- Moram da priznam, u početku me je to frustriralo jer se ponavljalo, bilo je dosadno, ljudi su govorili:"Je l' ima ova o nečemu drugom da priča osim o razvodu i Mariji?", ali ja sam samo to i pitana. Pričala bih možda i o globalnom zagrevanju da me neko pita, jer su i to moja interesovanja, ali to nikome nije interesantno - objasnila je Pajićeva.

Inače, i Marija je javno govorila o ovoj temi prvi put u emisiji "Amidži šou" na Pinku, baš tokom zajedničkog gostovanja sa Jovanom.

- Pod pretpostavkom da to stvarno i jeste tako, je l' vi stvarno mislite da bih ja to vama rekla?! Elem, ljudi, hitno da se sa tim prestane, neće imati ko više na slavu da mi dođe, molim vas, ni na slavu, Božić, rođendane! Molim vas, zaustavite to! Zašto se o tome nije pisalo prethodnih 15 godina, nego žena kad je razvedena, po njoj možeš šta hoćeš?! Prekinite hitno!

