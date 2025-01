Ako nju nije sramota... Zlata Petrović ogorčena na sinovljevu bivšu Enu Čolić: Moja podrška više ne postoji

Iako je isprva dala blagoslov svom sinu Jovanu Pejiću Peji za emotivnu vezu sa Enom Čolić u "Eliti", pevačica Zlata Petrović je, posle svih turbulencija i novonastalih situacija u njihovom odnosu, promenila odluku.

Ne krije da je u početku želela da istakne Enine dobre, pozitivne strane, međutim Čolićeva je ubrzo pokazala i brojne stvari koje se majci njenog voljenog nisu dopale.

- Kada sam rekla da je Ena poput mene, mislila sam na to da je borbena, da se bori za svoj život, za svoje dete... Imam tu crtu, želim da svakome nađem opravdanje i dobru stranu. To je bilo u početku, a onda su se promenile mnoge stvari - počinje priču Zlata za Pink.rs.

- Moje dete ima pravo, ni meni ni njegovom ocu niko nije birao partnere. On je tamo, on će doneti svoju odluku. Ja da podržim te stvari ne želim. Ona je nečija majka, nečije dete i nijednu ružnu reč ne želim da kažem, ja nikada nikoga pljunula nisam, pa neću ni sada. To će biti izbor mog sina, a ja imam pravo, kao majka, da kažem da se to meni ne sviđa. Zdravo, doviđenja, meni nije niko ni šef ni gazda. On će odlučiti. Mislim da je jak, ali srce i emocije... U to ne mogu da ulazim, niti to da mu raščistim tamo - priča Zlata.

- Peja ima pravo na svoje mišljenje, on je otac Jovanov. Popričali smo, u potpunosti se složio sa mnom. "U čudu sam", kaže, "žao mi mog sina, to je moje dete". Ja ni za koga nijednu ružnu reč neću reći, ko god to bio. Majka sam, baka, nikada nikog nisam pljunula. A ona neka kaže, ako nju to nije sramota... Onako sam joj prišla najnormalnije. Ne foliram ništa u životu, ja što treba da kažem, ja kažem i laku noć, ništa nisam folirala. Ako ti, devojko, nisi shvatila... Najnormalnije sam došla da dam podršku i njemu i njoj, a sada više moja podrška ne postoji, a na mom sinu je šta će, što se tiče ljubavi sa njom, da radi.

Autor: Darko Tanasijević