Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" na samom početku noći ugostio je Enu Čolić, sa kojom je razgovarao o njenom raskidu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Trenutno sam okej. Tri puta dnevno plačem, to me užasno nervira - rekla je Ena na samom početku.

- Zbog čega ti i Peja ne pronalazite zajednički jezik? Kad si trebala da deklamuješ sve nije se odvilo kako si zamislila - rekao je Darko Tanasijević.

- Ne vodi to nigde. Svi kažu da treba da pustim, olabavim i da on sam razmisli. Nepoverenje je najveći problem, sa njegove strane i to nas koči. Ja sam otvorena za razgovor, sve se zaboravi kao i uvek, ali jer je tu. Mi nemamo preko čega specijalno da prelazimo, ali on ima razlog zašto nema poverenje u mene. Ja sam njemu noćas rekla, nismo mogli da spavamo, pa sam ustala i pitala ga zašto ne spava. Legla sam kod njega da pričamo bilo šta, ne vezano za nas. Rekla sam mu da ga mnogo volim, a on je crkao od smeha i rekao: "Koga ti lažeš?". Ima on pravo, ali me to baš boli. Možda je njemu isto nedostajem, možda ima velike emocije sa kojima se bori i misli da ću da ga povredim - govorila je Ena.

- Šta sebi zameraš od ponašanja ove nedelje? - pitao je Darko.

- Imam utisak da šta god da uradim da su ukućani strogi prema meni. Kod njega sam promenila sliku prema meni, možda je imao sumnju, a postupci su doprineli da se sumnje potvrde. Ja sam se sama sebi isprljala. Nije to bila neka vatačina, to mi je grozna reč. Uroša stvarno ne gledam na taj način, ali moja faca i ponašanje je tako grozno. Što se tiče moje reputacije baš mi je fuj. Grozno je, baš mi se ne sviđa i krivim samu sebe. Možda je i dobro što sam to videla, kao da mi je pregoreo prekidač za k*čku i sad bih da budem mirna i ugasim se tih odvratnih reči - pričala je Ena Čolić.

- Kad ste razgovarali Peja i ti rekla si mi da ga voliš, ne možeš bez njega i da bi to pokazala napolju, a on ti je rekao da ti je bitniji rijaliti - dodao je voditelj.

- Ja ću svakako ako on bude slobodan ovde imati priliku to da mu dokazujem do zadnjeg dana i baš bih volela da uspem u tome i možda napolju budemo zajedno. Ja njega stvarno vidim kao prekvalitetnog i predivnog dečka - rekla je ona.

- Koliko je breme ta intima koju ste imali? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne znam zašto bi to bilo breme... Sinoć je na nominacijama rekao Aneli da joj je to zamerio jer ga niko nije jahao, ali ne znam šta je pričao Đedoviću.... Mislim da on ne može da se nosi s tolikim emocijama jer ima teorije zavera - govorila je Ena.

- Pričao je sa Đedovićem o svom detinjstvu i da su se roditelji prepucavali preko njega, da je išao kod bake, da li je sa tobom delio takve stvari? - pitao je voditelj.

- Neke da, detalji se razlikuju. Ja nisam želela da iznosim ono što mi je pričao, ali nije to da je bio sam. Uvek je hvalio svoju mamu i ja imam utisak o njegovim roditeljima kao da ih poznajem i baš voli svoju mamu. Vidim ja i bez da mi kaže neke situacije i kako reaguje, tako da mi to govori da postoje stvari koje ga muče - pričala je Čolićeva.

- Što ti je pretnja Ana Spasojević? - pitao je voditelj.

- Ranjiv je i povodljiv i plašim se da će mu nečija pažnja i mirnija energija, možda mala Sofi, više odgovarati ili ne daj Bože da uđe neko ko će da ga zavodi. Nije mi pouzdan. Što mi više ljudi po kući govore da nije taj tip i da nije Rajačić i Munja, šta ja znam šta može da mu klinke. To mi je nešto najgore - govorila je Ena Čolić.

- Primetno je da se Gastoz i ti sve više peckate, pa kao da imate dogovor da se lopta spusti. Ko prednjači u prvokacijama i zašto je tako oštar u iznošenju mišljenja? - pitao je Darko Tanasijević.

- Sinoć sam baš rekla Anđeli da me najviše zaboli taj komentar i prenela mu je. Mi nemamo prećutni dogovor, samo mislim da me gotivi baš i da sam mu draga, pa me baš zato najviše zaboli njegova kritika jer je na taj način. Malo me boli on kao da vidi samo moje greške i ne uviđa njegove postupke koji su bili pre mojih grešaka. Stefan kaže da treba da se izdignem i povučem Peju, a da Gastoz to ne zna da mi objasni na taj način. Zaboli me kad mi moj drug izgovori takve stvari, kao kad mu je rekao da će da ga našamara ako se pomiri sa mnom. On meni otežava. Može da dođe na stranu i da mi kaže još gore. Imam osećaj kao da on neće da postoji moj odnos da bi samo postojao njegov. Zašto bi toliko stajao na njegovoj strani? Ko još može u ovoj kući da ima idealnu vezu? To je normalno. Anđela taman kao da je ozdravila od trauma koje je imala, pa se zaplače i bude mi žao. Ja sam na Anđelinj strani, ali ne bih ustala za stolom da stanem protiv njega, dok on nije komentarisao moj odnos. Mi smo dobri, malopre smo pušili cigaretu - pričala je Ena.

- Je l' ideš kod Peje na rođendan? - pitao je Darko.

- Da li ću biti kažnjena ako mu napišem čestitku? Ne bih išla, planirala sam da mu napravim nešto - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić