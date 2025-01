HAOS U ELITI: Rajačić pokušao da obesmisli flert sa Enom Čolić u Pejinom očima, ona počela da plače i urla na sav glas! (VIDEO)

Nastao haos tokom podele budćeta!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje. On je mali budžet dao Urošu Rajačiću i zamerio mu flert sa Enom Čolić.

- Videli smo klip koji je mene pogodio, distancirao sam. Ostaću pri tome da si elokventan dečko, naučnik si i teoretičar zavere kao ja. Smatram da je Ena pogrešila jer je terala inat. Ne mrzim te, ali naše druženje će da se smanji i zbog toga ti dajem 3000 dinara - govorio je Peja.

- Mislim da si dozvolio da utiče na tebe sve o čemu smo pričali, kamere i priča za stolom. Mislim da smo na drugom mestu da ti to ne bi pravilo problem, kao što ti je ovde napravilo problem. Slažem se da je snimak delovao ružno, to ne može da se ospori. Ena i ja nemamo pravo da kažemo da nije tako, kad je delovalo tako. Smatram da u ovoj nedelji želiš budžet od 3000, a da prošla i sledeća ne bi bile takve. Nisam obavio razgvoor sa Enom, pogledom se razumemo i odlučio sam da se distanciram, mislim da je ona. Imam dobro argumente, ali neću nekoga da degradiram - dodao je Rajačić.

- Pričaš budalaštine čoveku, naravno da napolju ne bi bilo tako jer ne bi video snimak. Kako to ne postoji ako je pušten klip? Možda ne postoji u tvom univerzumu. To da nije ovde samo klip ne bi postojao. Nije kamera Eni zavukla ruku pod kaput - umešao se Đedović.

- Ruka nije bila pod kaputom, neću više da trpim da me blatite. On mene nije pipnuo, pustite me. Raskinuli smo za sva vremene, sad budite srećni. Meni se ovde desio život - urlala je Ena.

- Ma jedi bre g*vna - odbrusio je Đedović.

Autor: A. Nikolić