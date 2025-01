AMNEZIJU KORISTE DA ZATAŠKAJU SUKOB?! Gastoz i Anđela i dalje tvrde da se ne sećaju SKANDALOZNIH reči u krevetu, ona otkrila: Da to vidim, jako bih se uvredila! (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić, kako bi prokomentarisala njenu svađu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Imala si vrlo intresantnu sa Gastozom koju ste hteli da zataškate, a to je ono kada te je budio, je l' se ti stvarno ne sećaš ničega - pitala je Ivana.

- Ne, stvarno nisam čula, jer nosim čepiće - rekla je Anđela.

- Pitao sam je šta je bilo kod Darka, ali sam joj rekao da mi ne priča da se iznenadim, ona mi je samo rekla: "Iznenadićeš se"...Nisam ni znao, ne sećam se toga - rekao je Gastoz.

- On je krenuo da me ljubi i da me mazi, ja sam mu rekla: "Nemoj sada, spava mi se", ja sam se samo pokrila i nastavila da spavam. Ništa nisam čula i stvarno sam spavala...Zatekla sam se sinoć - rekla je Anđela.

- Šta da radim, ustao sam tako...Ja ne znam, majke mi - rekao je Gastoz.

- Nije bilo okej što sam ga tako otkačila, nije realno da imaš takvu reakciju - rekla je Anđela.

- Delovalo je kao da je to kap koja je prelila čašu - rekla je voditeljka.

- Izletelo je jeb*ga, izvini ljubavi, ispao sam seljačina, reči ne mogu da se vrati - rekao je Gastoz.

- Da to vidim, da, jako bih se uvredila. Ovo je zaista bila situacija, mislim on zna da ja spavam sa čepićima. On sam sa sobom priča, jer ja ništa nisam ni čula, ispričao je šta je imao i otišao je - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić