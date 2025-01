NISAM SIGURAN: Munjez ne zna šta ga je snašlo nakon saznanja da je postao OTAC! Obratio se Stefani ovim rečima (VIDEO)

Neočekivano!

Danijel Dujković Munjez je saznao u Eliti da se Stefani Grujić porodila. On je ustao kako bi se obratio takmičarima:

- Ja ne mogu da prihvatim da sam ja otac, dosta je vremena prošlo od toga momenta, ja nisam sto odsto siguran. Česititam Stefani, drago mi je da je sve poršlo dobro da ste i ti i beba dobro. Ja dok ne proverim, ne mogu da verujem - rekao je Munjez.

Takmičari su hteli da cepaju Munjeza, ali on im nije dozvolio:

- Ja ne verujem, kada budem siguran, ja ću prihvatiti i to je to. Ja nisam šokiran uošte, jer sam ja to sumnjao. - dodao je Danijel.

Autor: N.B.