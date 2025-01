NE OSEĆAM SE KAO "NN": Munjez otkrio da je spreman da se bori za dete, kao i da je siguran da je Stefani izmanipulisana! (VIDEO)

Šok!

Nakon susreta Danijela Dujkovića Munjeza, kao i povratak Luleta Bahanalije u Belu kuću, vreme je za početak emisije "Pitanje novinara" . Prvi učesnik koji je imao priliku da razgovara sa novinarima, bio je Munjez.

- Hteo sam da te pitam kako se osećaš sada, kada su ti se utisci malo slegli? - pitao je Darko.

- Ostala mi je mamina rečenica u glavi "ceo svet je uz tebe". To mi znači da su svi moji uz mene, da su svesni da mi je jako teško sada. Stojim iza svojih postupaka, svestan sam da sam postao otac, ali me iz minuta u minut stižu pitanja, kako dalje, šta se dešava - rekao je Munjez.

- Šta je tebi logičko objašnjene, čime si zaslužio da budeš "NN"?

- Nije me to dotaklo to "NN", ne spominjem sud. Smatram da će Stefani da mi da priliku da budem dete, ako je čovek. Ne osećam se kao "NN", ona je samo mlada i nesvesna. Nisam je shvatao za ozbiljno u nekim trenucima, dok je ona bila jako zaljubljena u mene. Meni je to jedini logiči odgovor na sve ovo - rekao je Munjez.

- Spominjao si neki spoljni uticaj, na šta misliš ? - pitao je Darko.

- Matora se plaši našeg susreta, Stefani je imala emocije prema meni. Matora joj je svo to vreme davala instrukcije kako treba da se ponaša. Njena majka je rekla da sam ja nju prevario u Beču, to isto nije istina, a Stefani je već uveluiko bila u odnosu sa Zolom - rekao je Munjez.

- Kakva ti je bila komunikacija sa njenom majkom, nakon tvoje diskvalifikacije? - pitao je Darko.

- 24/7 sam pratio kada sam izašao, imali smo komunikaciju non stop. Ona mi je tada govorila "okej će biti sve, izgubila se, na tvojoj sam strani". Verovao sam jako u to. Njema mama je promenila komunikaciju sa mnom kada je videla da Stefani pravi greške - rekao je Munjez. Verujem da je njena majka imala uticaj na to da ja ne znam da je ona uopšte trudna - rekao je Munjez.

- Šta bih rekao Stefani da možeš sada? - pitao je Darko.

- Ona je veliki inatđija. Manipulativna je, dozvoljavala je da je ovde ljudi izmanišulišu. Prvo pitanje je svakako kako je imala srca da mi uradi tako nešto. Siguran sam da je sve ovo zbog uticaja koji ima sa strane - rekao je Munjez.

Autor: K.K.