Ana Nikolić u Kući odabranih razgovarala je Stefanom Karićem i Markom Đedovićem. Ona je prvi put otkrila kako je porodici saopštila da će promeniti pol, kako je taj razgovor prošao i kako su Rade i Rada Vasić reagovali na njihovu odluku.

- Nas dve smo sedele, razmišljale šta ćemo ako nas izbace iz kuće. Mama nas je pitala zašto se stalno zatvaramo u sobu i rekle smo da imamo problem. Sele smo u dnevni boravak, tražile smo da sestra i zet budu tu, ako nas kritikuju. Ustala sam i rekla da hoćemo da promenimo pol, da se ne osećamo kao muškarci i da ne možemo ovako da živimo. Nismo mogle ispred ogledala da se gledamo. Mama počela da plače, znaš kako je to kod nas Roma, svadbe po tri dana. Mama se razočarala, pala je u depresiju, kod nas Roma ti je to ko li će šta da kaže. Tata je rekao: "Da li ste odlučile? Ako će lakše da vam bude, uradite. Moju podršku imate". Ja sam mami pokazala slike kako izgledam kad se našminkam i kad se doteram. To smo radile dok oni nisu bili tu. Rekla je da takve hoće da nas vidi. Ivana i ja smo se doretale, a onda gleda i ne može da veruje - govorila je Ana.

- Znači Rada je teže prihvatila nego Rade - dodao je Marko.

- Kad ste jedna drugoj sestra i ti prvi put priznale? - pitao je Karić.

- Mi smo to oduvek znale i čitale smo zajedno šta nas zanima. Pratila sam strane rijalitije gde ima transrodnih osoba - rekla je Ana.

- Kad su prvi put uradili test da vide da imaš višak hormona? - pitao je Stefan.

- Još pre terapije. Mi smo rekle da se raspitivale gde to treba da se radi. Familija nam govori da smo najlepše, mama se toga plašila. Stefan ništa nije znao, dok mu drug nije rekao koji mi je video sliku na Viberu. On mu je rekao: "Da li poznaješ ovu devojku? Da li znaš da je promenila pol?" i onda mu je poslao članak kad smo izašle u novinama da smo promenile pol. Bio je crven i bled, dobro mu nije bilo - pričala je Ana.

