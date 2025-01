Ko god se porodi ja sam tata: Zola se hitno oglasio nakon spekulacija da je on otac Stefninog sina Konstantina (VIDEO)

Stavio tačku na sumnje!

Lazar Čolić Zola večeras se uključio u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji i sa voditeljima Mašom Mihailović i Stefanović Miloševićem Pandom odmah prokomentarisao vest da je Stefani Grujić postala majka.

- Janjuš me malopre zove i sprda me. Iskrene čestitke Stefani, malo sam šokiran, ali to su lepe vesti. Ja sam neko ko sve to podržava i želim joj svu sreću. Sećam se kad sam bio u rijalitiju da je bila priča oko toga, pa je ona izbegla da priča o tome. Ima mi logike sve što se izdešavalo - govorio je Zola.

- Janjuš je bacio rovca da si možda ti, da li se ti pitaš? - pitala je voditeljka.

- Janjuš se malo šali u njegovom fazonu. Meni je smešno. Ona i ja nismo imali odnose, a čak i da jesmo ja sam ušao u "Elitu" 17. maja. Odmah da demantujem te priče, još mi samo treba ko god da se porodi i da je trudan da sam ja tata - pričao je Čolić.

Kako je komentarisao ostala dešavanja iz Elite pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić