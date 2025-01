Vest da se Stefani Grujić porodila izazvala je nevericu, ali i šokirala celu javnost, s obzirom da je svoju trudnoću krila devet meseci u dogovoru sa Jovanom Tomić Matorom.

Anita Stanojlović, neko je ko nije želeo da se oglašava na ovu temu zbog svog odnosa sa Jovanom Tomić Matorom, koja joj je inače bivša žena, ali je odlučila da ekskluzivno za Pink.rs otkrije svoje mišljenje.

Anita se na samom startu osvrnula na snimak koji kruži društvenim mrežama, a na kom Jovani Tomić Matoroj cepaju majcu nakon rođenja Konstantina - jer Matora samu sebe naziva ''ocem'' Stefaninog deteta.

- Nemam komentar, to me stvarno ne zanima. Ona je pričala da bi najviše volela da se ostvari kao majka, ali mislim da ostvarivanje roditeljstva, nije prisvojiti nečije dete bez pitanja. Stvarno ne bih da mi se ona kači za vrat i da se medijski kači za mene, verujem da će ući u ''Elitu 8'', tako da preko mene ne može da dobije reklamu. U svakom slučaju Stefani čestitam - potkačila je Anita bivšu.

- Šta ti misliš kako će se Jovana snaći u novoj ulozi?

- Stvarno me ne interesuje, jako me iznerviralo kada su u ''Eliti 8'' pričali da se ona vezala za Alekseja, a ona ga je videla deset puta u životu. Predstavila je kao da je ona mom sinu tata, ne može ona da bude vezana za moje dete. Ona je u svojoj glavi prisvojila i moje dete, meni je to morbidno i bolesni. Stefani me spasila, hvala Bogu da se ja više ne povezujem s njom i zbog toga ne želim da joj dajem na značaju - poručila je pobednica ''Elite 7'', a potom i otkrila da li smatra da je Matora bila posrednik u tome da Danijel Dujković Munjez bude ''N.N'':

- Verujem da da jednim delom, ali i Stefani ima udela tu. Munja to nije zaslužio i to je pogrešna odluka jer je ona njega prevarila, a ne on nju - završila je Anita.

