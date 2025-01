Šokantne izjave i dalje tresu Belu kuću: Aneli i Kačevenda oštro osudile Matorine postupke: Ona je spremna na sve! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a sledeće pitanje bilo je upućeno Mileni Kačevendi, a to je da prokomentariše situaciju koja se desila Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Meni je ovo apsolutno jezivo. Ovo je krajnja situacija, videla sam da je bio u totalnom šoku. Smatram da je ovo suludno. Oni su bili u početku bili zaljubljeni u početku - rekla je Kačevenda.

- Kako komentarišeš izlazak iz porodilišta? - pitao je Darko.

- Liberalna sam žena, ali ovo je užas. Pečat celoj priči mi je Stefanina mama, koja ima toliku decu. Sada mogu da verujem da je Matora navukla i Anitu. Meni je ovo bolesno jako, a bolesnije od svega što joj majka pruža podršku, čuj Matora da je izvodi iz porodilišta. Ti instagram storiji, cepanja, bolestina. Ako je sve bilo u tajnosti, cela trudnoća, čemu sad mediji? Čemu sad Matora, tata na baterije? Ona ima majčinski instikt, ali ne možeš da prisvajaš tuđu decu. Igraju se ovde sa tek rođenim živim stvorom. Mene ova tema toliko iritira, ma jedite go*na. Matora došla izvela Munjino dete iz porodilišta, blam živi. Ovo stvarno nije normalno, Matoru treba da je blam. Smatram da je imala uticaj na Stefani. Ima pravo da Munju naziva kao "NN" oca, ali Matora da ti izvodi dete, jezivo. Njoj je ovo idealna priča da uđe sada ovde, i da se nameće ko je bolji tata. Da se ja pitam, uhapsila bih Matoru. Mogu da zamislim Munjezove roditelje, jezivo mi je sve ovo - rekla je Kačevenda.

Sledeća koju je pitao Darko za komentar, bila je Aneli Ahmić.

- Meni je bolesno da dete odrasta sa dve žene. Ko to može da podrži, i te ljude koje podržavaju bih strpala u zatvor. Mogu da zamislim kako se osećaju roditelji od Munje. Matora mi je za svaku osudu, da sam na njenom mestu na ulicu ne bih izašla. Zamislite kada to dete bude imalo godinu, dve i gleda dve žene kroz kuću. Verujem da Munji nije lako, on nije svestan. Treba mu par dana da svari celu situaciju, treba da se malo izoluje. Dete mu živi sa dve žene, Stefani je krila trudnoću od njega. Po meni je ovo sve van svake pameti, svi su mi za osudu koji podržavaju ovo. Meni je ovo zločin, ona jee izmanipulisala malu devojčicu. Ne može Matora nikad da bude otac tom detetu, to dete će da poraste kad tad - rekla je Aneli.

