Gastoz otvorio sve karte: Priznao da mu je Anđele preko glave, priznao zbog čega je njegova odluka o RASKIDU bila ispravna! (VIDEO)

Nije zažalio što su se rastali!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević pozvao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi sa njim razgovarao o odluci da sa Anđelom Đuričić na ljubavnu vezu stavi tačku.

- Danas si odlučio da raskineš sa Anđelom, zbog čega? - pitao je Darko.

- Nažalost odlučio sam, morao sam da presečem jer više nisam siguran da mogu da izdržim da budem probran, da se ne derem i da budem pribran jer mi ne priliči da se derem na devojku u koju sam zaljubljen. Želeo sam da odugovlačim i da se nešto promeni, nisam video da ide u tom smeru. Nema potrebe da gubimo vreme jer ako ne prekidamo nešto što nema nastavak samo gubimo živce i pravo budale. Nisi emocije u pitanju, nije to što kaže da sam se ohladio, samo razum i to što sam ti rekao da ne mogu da je gledam kad krenemo da se svađamo - govorio je Gastoz.

- Šta si to trpeo i koliko dugo? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nemam pojma, Anđela je veliki car ali mi smo dva različita sveta. Potrudio sam se fa igram po njenom, ali sam se ugušio. Ne ide, trudim se iz petnh žila, dogovorimo se da nešto neće biti, pa se desi. Nekontrolisano se ponaša u nekim situacija. Juče smo zbog glupe salame za koju sam rekao da Anđela ne vidi napravili haos. Ako moje devojka tvrdi da ja mislim da je štekara takav odnos mi ne treba. Stvarno mi je preko glave. Šalio sam se i šta je problem? Ona je kao ozbiljna Helga i šta je problem? To je fora. Od salame i cigareta se pravi rat, treba da se znojim da bih objasnio da nemam loše namere. Ja moram da budem stegnut. Mi smo u rijalitiju, snimamo se i ne želim da ispada da mi sve smeta, pa da moraju da me pitaju. Mi jednostavno ne gledamo isto na svet. Ona je verovatno zbog ovog okruženja počela racionalno da razmišlja, a ja ne gledam da li sutra nemam. Svaka njoj čast, ona će uvek da ima, a ja ću da se pitam šta ću kad ostanem na ulici. Možda sam ja izgubio nekog ko je mogao to da niveliše - rekao je Gastoz.

- Kako si shvatio danas anđelin poziv Đedoviću da prisustvuje vašem raskdu? - upitao je Darko Tanasijević.

- Đedović živi u rehabu, hteo sam samo da sednem sa njom na miru i da se dogovorimo šta ćemo dalje. Iako je njegov prostor sigurno neće da sluša kako raskidamo, a njeno pozivanje me je izbacilo iza takta. Samo sam shvatio da ne želim da je trpim i bio sam siguran da sam napravio dobar potez. Mi možemo da se gađamo do kraja sezone, ali ja ću da se povučem. Previše je ovde problema koji su morbidniji. Raskinuli smo posle tri meseca jer smo videli da se ne slažemo, ne znam čemu ovoliki gnev sa njene strane? Krivo mi je kad je psujem. Kad je gledam ne želim da te moje reči idu na njoj, nije mi na mesto da je vređam jer mi je takvu sliku napravila o sebi - dodao je on.

Autor: A. Nikolić