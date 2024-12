Digao ruke od Ene: Peja priznao da je grešio, ali svega mu je preko glave! (VIDEO)

Odustao od ljubavi?!

U Beloj kući je u toku emisjia "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević imao je pitanje za Aneli Ahmić.

Zbog čega misliš da je Ena ljubomorna na tebe? - pitao je Darko.

- Htela je da dobije temu preko mene, ima problem provlači mi bivšeg muža, bivšeg dečka. Ocigledno sam joj kompleks, na žurci mi je rekla da sam lepa i zgodna. Ima kompleks niže vrednosti. Nije zadovoljna sama sa sobom - rekla je Aneli.

- Zbog čega njen bivši dečko kometariše tebe? - pitao je Darko.

- Ne znam, moraš njega da pitaš. Meni kada je neko ružan, ja ga ne gledam ne primećujem - rekla je Aneli.

- Šta kažeš na to što tvrdi da si orgijala sa svojom sestrom? - pitao je Darko.

- Kopira Maju, samo što se na ovoj ženi vidi da je puna mržnje. Smeta mi što mi spominju sestru i dete, to mi smeta i ja psihički padnem. Oni su ljudi koji na mene žele nešto da svale, ja idem okolo i branim se.

Darko je zatim imao pitanje za Jovana Pejića Peju.

Kako gledaš na ovo sedenje Peje i Mateje? - pitao je Darko.

- Mateja je kulturan dečko, nisam ja ljubomoran, Ena je čekala smo moju grešku, ne gajim osećanja prema Aneli, niti bi bio sa njom u vezi. Ena je uvek bila moj prvi izbor. Ona ovde govori kako mene manipulišu, pune glavu. Misli na Bakija, ili starački dom kako bi ona rekla. od početka ne menjam drugare, imam isto društvo od početka. Kod nje mi se ne sviđa što menja društvo ovde - rekao je Peja.

- Jel ti smeta što sedi sa Matejom? - pitao je Darko.

- Ne, ona to radi. Nekako ja se povučem, odbolujem to u tišini. Ona je drugačija od mene, ali mislim da je ona dobar čovek. Pogrešio sam kada sam rekao da je Aneli dda je zgodina, ali Ena je moj jedini izbor. Mogu da kažem da je lepa, ali ne mislim da je najzgodnija. Volim je, nije mi ona za strasrt, za nešto drugo mi je. Više voli ovde da ja budem jadnik, tako je rekla i za krevet da me je izbacila. Smeje se Urošu što ja nemam šta da jedem. Gledam je kao osobu koju volim, a ona je nesigurna. Sa neke strane mi smeta što glumi nedodirljivu, a kad smo sami onda plače moli. Nisam ni ja lud više, došlo mi je preko glave - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.