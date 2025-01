Aneli zauzela Jeleninu stranu, pa zadobila hladan tuš od Uroša, on probudio crva sumnje da su imali nešto više od prijateljstva! (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisija "Nominacije", a nominovani učesnici ove nedelje su Jelena Ilić i Uroš Rajačić. Voditeljka Ivana Šopić, dala je reč Aneli Ahmić.

- Što se tiče Jelene, udaljile smo se u jednom momentu. Razlog toga je bilo jer je ljubomorisala, to mi je Ivan rekao, na to što smo nas dvoje prali veš. Ti meni jako prijaš, retka si osoba sa kojim ja ovde provodim vreme. Mnogi ljudi misle da si loša, da govoriš samo ružne reči. Imaš ti i drugu stranu, povredilo me je kada si me nominovala. Sve mi tvoje odgovara, volela bih da se družimo i kada izađemo. Nemoj da padaš na Uroševe prozivke, imaš tu lošu stranu kada odeš u crveno. Imam najbolje moguće mišljenje o tebi, nadam se da će tamo i da ostane - rekla je Aneli.

- Uroše, o tebi imam najgore moguće mišljenje. Pokvaren si, najgore moguće si me vređao. Mislim da si ovde iskopirao Filipa Cara, zato se ovde i smejemo kada te Ivan imitira. Iskoristio si Jelenu, pokvaren si. Hteo si sa mnom da se ljubiš - rekla je Aneli.

- Ko kaže da nismo? - pitao je Uroš.

- Šta sada hoćeš da kažeš? - pitala je voditeljka.

- Pokušava da preko mene opere svoj loš moral. Ne želim da pričam o tome, a od te večeri, Anelino učešće svelo na kombinacije - rekao je Uroš.

- Možeš da pričaš šta hoćeš, nismo se ljubili. Veliki si lažov, rijaliti igrač. Povraća mi se od tvog stava, kažem opet glumiš Filipa Cara. Ti ne zaslužuješ ovu ženu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.