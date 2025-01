Razvezao jezik o gorućim temama!

Voditelj Marko Đedović u "Šiša baru" ugostio je Marka Đedovića sa kojim je razgovarao o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Haos Anđele i Gastoza, je l' mora sve tako? - pitao je Darko.-

- Izgleda da mora. Ja bih lako mogao da razgovaram sa njima kad bih shvatio šta je razlog. Anđela kaže da je treća osoba razlog, a Gastoz da je strah od ovakvog ponašanja. Šta ja sa njim da pričam o reakcijama, a sa njom o trećoj osobi? Mislim da je Gastoz malopre tražio razlog samo da razgovara sa njom, njemu nije lako, a nije ni on jer neće da priča da se ne bi rasplakala. Anđela laže neće da dozvoli sebi da se vidi da se raspada. Neće on da vidi i vuče traume od "Zadruge 6" da ne bude jadnica, a kad pukne to će biti katastrofa. Ona neće da razgovara sa puno ljudi. Gastoz hoće da ga pobedi razum jer se plaši ponašanja koje smo videli malopre, a ona hoće da odrći Helgu. Od tog posla nema hleba. Ona sumnja u njega, znam ja ko je u pitanju, ali nisam hteo da pričam pred učesnicima - govorio je Marko.

- Da li si ti nešto primetio? To je Sofija? - pitao je Darko.

- Primetio sam kad mi je ona rekla, on je stajao sa njom. Primetila je kad je Terza zamerio Sofiji da se ugojila rekla je da ima kome se to sviđa. Kad je Sofija navodila za najpažljiviju osobu rekla je da je to Gastoz, pa je rekla i Anđela. Sitnice peckalice su stvari koje je Anđela primetila, a Sofija se sklanja otkako je Anđela to rekla jer neće da da povod, a time što neće opet daje povod. Ne mislim da tu postoji emocija i da je to razlog - dodao je Marko Đedović.

- Da li se Anđela smučila Gastozu? On priča da trpi i da je to bilo uzdržavanje kazne - dodao je voditelj.

- Ja njega ne poznajem dovoljno. Ne znam kakav je on u vezama i da li je sklon da se is*re, pa da svoje g*vna pojedem, to je očigledno. Anđela ume nekad da pretera, ali ona je bila još gora dok su se muvali. Koga boli uvo za dve kocke čokolade? Ako neće da da ni njemu niko ništa ne daje. Izgleda da je on sklon preterivanju kad hoće da opravda sebe. Oni klip nisu ni komentarisali nego je sve otišlo na čokoladu, dok su se na klipu raspravljali da li je škrta ili nije. Kad se oseti ugroženo pecka, a kad sam razgovarao sa njim samo što nije zaplakao, oči su mu bile pune suza, pa mi kaže da on nije od kamena - govorio je Marko.

- Kako se drži Munja? - pitao je Darko Tanasijević.

- On je izdrazio želju da priča sa mnom. Ja sam mu milion puta rekao da mu je učešće jezivo. Mislim da m je jako teško i da se jako loše oseća. Rekao sam mu da ide u rehab da spava jer sam u Odabranima, ako mu treba mir. Po njemu se vidi da mu je sve gore i gore, valjda kako prihvata tu informaciju. Ja se nadam da ćete da kažete na kraju da je ovo skrivena kamera. Neka radi ko šta hoće, ali neka stvari mi nisu za sprdnju. Nije mi sprdnja kad se neko igra sa decom, nije mi za sprdnju da se iznosi dete iz porodilišta i da se cepa kao da je mamina devojka tata deteta. Ko je pitao to dete da li želi takvu sliku? - pričao je Đedović.

- Koliko je Aleks teško ovih dana, šokirao je javnost iznošenjem nekih informacija - dodao je Darko Tanasijević.

- Ona je meni večeras izgovorila stravične stvari za njegovu porodicu, da je sestru oslovljavao sa k*rvom, da je imao s*ks sa njegovim drugim, da mu je ukrala biznis, da je taštu drogirao lekovima da bi duže bio sa Aleksandrom jer je dementa i da bi joj ostavio kuću - otkrio je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić