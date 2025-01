U najgorem trenutku je videla spas u njoj: Karić izanalizirao odnos Matore, Stefani i Munjez, pa opleo po Gastozu! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Stefan Karić, koji je prokomentarisao najaktuelnije teme u Beloj kući.

- Kako komentarišeš odnos Munje, Stefani i Matore? - upitao je Darko.

- Verujem da Satefani uživa u pažnji koju joj sigurno Matora pruža. Ne mogu da krivim Matoru, ako je došla po Stefani u bolnicu, ali ukoliko je uticala na Stefani, kada je upitanju to da ne kaže Munji da je trudna, to je već problem. Moguće je da je Stefani u najgorem periodu videla neku snagu u Matoroj. Vidim da je Munja utučen. Da li se folira ili ne, to ne znam, ali sigurno da nije jednostavno sve to. Videćemo kakav će odnos imati Munjez i Stefani - kazao je Karić.

- Kako gledaš na odnos Anđele i Gastoza? - upitao je Darko.

- Neumesni su njegovi gomenrari na njen račun. Deluje kao da se trudi da je ponizi, kako bi imao opravdanje zbog čega nije s njom, ali je otišao predaleko. Iskreno, deluhe česti kao da on traži pažnju, jer nije sve na mestu što izgovara - kazao je Karić.

Da li imaš komentar na odnos Aleksandre i Milovana? - upitao je Darko.

- Šokiran sam. Ona koja je neke svoje diskutabilne snimke slala njemu, a onda ga ovde prevarila, to je katadtrofalno. Ona je sebe dovoljno ukanalila, bolje joj je da prizna zbog čega je bila tu - rekao je Karić.

Autor: S.Z.