Razvezala jezik kao nikad do sad!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Milenu Kačavendu sa kojom je razgovarao o aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Anđela i Gastoz su raskinuli, znam da ti se ona žalila. Kakav si stav stekla i šta je glavni problem? - pitao je Darko.

- Mislim da su zaljubljeni, ali da su različiti. Ona je previše sterilna, on živi drugačije. Ja na njenom mesto ništa ne bih dala, a kapiram i njega koji bi dao svima sve. Ona je suviše uštogljena, a on je lagan. Mislim da njemu smeta što je ona po rasporedu i da ga to izluđuje. Ja mislim da im je uklapanje veliki problem i da im treba vremena za to i da Gastoz popušta pod pritiskom. On kapira da se ona peca na pitanja, upali se i ne može da stane. Mislim da će da se pomire, smradovi su jedva dočekali da kažu da se nisu voleli. On je meni pričao da se plaši da ulazi u vezu, da pada u depresiju i tako izgleda danas - govorila je Milena.

- Da li misliš da je Keti jedva dočekala? - pitao je Darko.

- On spava u mom krevetu, on će kod Keti samo da stavi stvari. On ako bude spavao pored Keti to će biti karambol, jedino ako hoće namerno da nervira Anđelu. Ja nisam čula da će da spava pored Keti, mislim da će kod mene. Ako će neko da nadrlja neka to budem ja - dodala je Kačavenda.

- Šta se dešava sa Aleksandrom i Milovanom? Što nju ne voliš? - upitao je Darko.

- Nije da je ne volim, ona je smrdan. Rekla mi je da je njen život specifičan, a nisam znala da je dijabola. Ona je glupa kao noć, ne mogu da verujem da ona nije svesna da će jednog dana da izađe odavde. Milovan mi ništa bolji nije. Vidim da se on udidio, valjda se iznervira kad mu izlete onakve stvari. Možda su zajedno šurovali u ekstremima. Aleksandru savetuje Marinković, ona me vređa i ne trpi negativne kritike. Mislim da joj ono drpanje sa štakorom ne treba, nikad je ne bih vređala da ona nije mene. Glavna tema su muž i moja deca, to ju je Marinković savetovao. Što se tiče fetišarenja, kažu da svi to rade, ali jedno je u četiri zida. Uverena sam da Milovan ne laže jer je došao da joj se us*re u život. Ja sam sigurna da ćemo čuti svašta i da su zajedno učestvovali u mnogim stvarima. Verujem da su snimke delili, naplaćivali. On kaže za te slike sa ženama, odakle mu to u telefonu? Rekao je da je to od letos iz Tetova - govorila je Milena.

