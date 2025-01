Totalni karambol u Beloj kući!

Nenad Marinković Gastoz dobio je pitanje od Lepog Miće o odnosu sa Anđelom Đuričić, ali je on prebacio na haos između Ivana Marinkovića i Milovana Minića i izbegao da odgovori.

- Gastoze, šta se desilo u ova zadnja tri dana? - pitao je Lepi Mića.

- Ja nemam probleme kad čujem ovakve stvari i niko ih nema, ovo nije normalno. Malopre je Ivan Marinković rekao Bebici: "Šta te boli k*rac ne radi se o tom detetu". Neverovatno - rekao je Gastoz.

- Ja se istine ne plašim, njena želja je bila da to ispriča - dodao je Ivan.

- Meni se malo kose Ivanovi stavovi, ovo što on skače i brani devojku mi je normalno, ali treba da je čuva i kad joj gura prst u usta - rekao je Stefan Karić.

- Aleksandra, Milovan je rekao da si izmislila grozne stvari - rekao je Lepi Mića.

- Dabogda nikad ne vidim svoje rođeno dete ako sam nešto izmislila. Pustite me jednom u životu, ja ovde nemam pravo da pričam. Ja ne mogu da se smirim. Sve što sam rekla je istina, a on je to negirao. Kako bih ja znala sve te stvari da mi on nije pričao? Pričao mi je o ocu, bratu, o slučaju koji se desio. Meni su dolazili ljudi iz grada, a on mi je rekao da mu je sestra neodgovorna i da se j*bala sa njegovim drugom najboljim u kući. Ja od njega očekujem sve najgore, imam pravo i ja da pričam o njegovim prljavštinama. Ja to nisam izmislila on je meni sve to rekao. Svi u gradu znaju da je moje dete za primer i da je učim kontra od stvari koje sam radila. On je meni pričao da sam bolesna jer zamotam dete u peškir, zamerao mi je što je ne puštam golišavu. Nikad nisam rekla da je on pedofil. Imao je običaj da je češka dok je bila beba i nije mi se dopalo kako on češka moje dete. Moj bivši muž je to zamerio. Meni se taj način nije svideo, on to dobro zna i rekao je i svoju ćerku da češka. On je urlao na mene pred ćerkom, nije birao reči, komšije se žalile i rekle su da sam kriva jer trpim monstruma. Jednom mu je moja Anastasija rekla kad je urlao da ne viče na mene, jer se 1000 puta iživljavao na meni pred detetom - govorila je Aleksandra.

- Ona ne zna šta priča - dodao je Milovan.

- Večito me je ucenjivao, govorio je da neću preživeti bez njega. On je koristio moju nesrežnu situaciju. Nisam ga optužila za pedofiliju, ali on nije njen otac i nema šta da je gleda golu. On je meni zamerao. Balone je on pravio, slikao i stavljao joj kao grudi i zadnjicu i ja sam rekla da to normalno. - nastavila je ona.

- Ja sam svakodnevno sve nosio na svojim leđima i njen otac je rekao da nikad ne bi pristao na to da nije bilo mene - rekao je Milovan.

- Je l' sad moj tata ne valja? Bitno je da je on dao pare, mi smo tad bili zajedno i finansirao je. Ovo ništa nije laž, on je meni zamerao da sam preterano brižna prema detetu - dodala je ona.

- Ona laže da je dolazila policija, to su budalaštine. Imali smo svađe i naravno da ćemo da ih imamo kad hoćeš da ideš u Tetovo i tamo da živiš sa detetom - govorio je Minić.

- Hteo je da me gađa čašama - dodala je ona.

- Ona je mene gađala stolicama - rekao je Milovanč

- Samo jednom. On je tašti nosio ručak. O mojoj mami si brinuo da bi bio sa mnom jer si iskompleksirani bolesnik. Mogu misliti šta je njeogovoj ženi, najveći vid manipulacije. Kad god kažem istinu kaže da nije. Išao je kod tašte i govorio mi da će da joj gura lekove jer ga zove po 15 puta. Hteo je da uzme kuću, on je hteo od ženine majke da uzme kuću. On je hteo da se j*bemo zajedno i da se to gleda za 3000 evra - govorila je Aleksandra.

- Ona je pristala na s*ks za pare - dodao je Milovan.

Autor: A. Nikolić