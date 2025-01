Helga se potpuno poGastozila: Anđela priznala da joj je veza sa Nenadom bila prelepa, pa ga ovim skečom, oborila s nogu! (VIDEO)

Anđela i Gastoz se vraćaju na velika vrata?!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem'', a voditelj je dao reč Anđeli Đuričić kako bi progovorila o raskidu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ja volim njegove šale, ali ne uvek i kada se konstantno nešto provlači loše na moj račun. Naprimer Milane, kada si ti rekao ono za sardinu, to je stvarno bilo smešno. Problem je što si ti zaključio to zbog fora koje on stalno baca. On stalno baca te neslane šale na moj račun. Ja sam trenutno pozitivna, ne osećam ni glad. Nije mi svejedno stvarno, ali ne verujem mu za neke stvari. Ovo se tako poklopilo sa pripremom za raskid, uhvatio se za neku sitnicu. Da sam ja teška, jesam sigurno. Meni je bilo prelepo sa njim četiri meseca, drugačije je bilo od svega i specifično. On je totalno različit muškarac od ostalih, svi imamo svađe, a ja ne mogu da kažem ništa loše. Ja ću samo da pamtim lepo, on misli da je bilo mračno i negativno. Ko god vidi taj odnos mora da kaže da je taj odnos prelep - rekla je Anđela.

- Da li si ti nekad pokušavala da svoje kriterijume svedeš na neki minimum zbog njega? - upitao je Milan.

- Nisam, zato što smo se od starta postavili tako. On mi donese kafu i limunadu i pobegne, dok se ja šminkam. Ja njemu nikad nisam zabranila da se druži sa ljudima, imao je slobodu koju žele mnogi. Svi ovde imaju organizaciju svoju, moramo da se spremamo za emisiju - rekla je Anđela.

- Meni nije jasno da vas dvoje možete da raskinete, ona se folira, ti se foliraš - rekao je Milan.

- Kad nešto nema smisla i vidim da ne pije vodu, mi možemo da se volimo koliko hoćemo, ali to je gubljenje vremena - rekao je Gastoz.

- Ja sam s druge strane prihvatila njegovu slobodu sa ženama, to sam vremenom prihvatila. Vremenom sam se osećala bolje zbog toga, shvatila sam da nema potrebe da nemam poverenja jer on meni nikada nije pokazao da mu se dopada druga. Prihvatila sam to i tu sam samu sebe iznenadila. Koliko god sam ja prihvatila tu njegovu slobodu, tako je i on prihvatio moju organizaciju - rekla je Anđela.

- Da li si mu zabranjivala da te ljubi ujutru? - upitao je Milan.

- Ne, bila je jednom ta situacija samo - rekla je Anđela.

- Da li ti nedostaje? - upitao je Milan.

- Ko? Ne znam ko je to, moram da kažem da sam se raširila u krevetu. Snupiju je raskid najteže pao. Neiskrena sam, normalno je da mi fali, sa kamenom da spavaš tri meseca, pa ću se vezati. Čudno mi je stvarno. Helga se vratila na velika vrata - rekla je Anđela.

- Njihovo muvanje je jedno od najlepših koje se desilo u rijalitiju - rekao je Milan.

- Pa jeste iskreno, ko je doživeo da te neko ovako muva? Ovo je stvarno bilo prelepo - rekla je Anđela.

- Da li ti je žao što si pobacala slike? - upitao je Milan.

- Jesam iskreno, baš mi je bilo žao. Mene je sramota sada zbog ljudi koji su to slali i odvajali vreme i trud. Nadam se da više neće slati jer sve naredno bi isto završilo, zato što ja ne želim ništa sa njim. Ja sam sebe postavila u glavi da ih precrtam, da ne postoji jednostavno. Trudiću se u svojoj glavi da mi se zgadio jer ne treba ni on, a ni niko da trpi nekog koga ne voli i ne može da podnese. Verujem da njemu treba neka bolja, kao što i meni treba možda neko bolji - rekla je Anđela.

- Kao i ruže - rekao je Gastoz.

