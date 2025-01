Oči su mu bile krvave, pune suza: Đedović raskrinkao Gastoza da pati za Anđelom, ubeđen da sledi pomirenje! (VIDEO)

Ovo se očekuje!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja ne verujem Anđeli u ovo što priča, mislim da ni njemu nije bilo dobro. On je pričao juče sa Božom, njemu su sinoć bile krvave oči, kao i pune suza. Sa Anđelom ne može da se razgovara jer bi se odmah rasplakala. Ona mene sinoć šiša, ja ga nešto pomenem, a ona odmah kaže: ''Nećemo o njemu''. Njemu se faca menjao, sve je jasno, teraju inate. On čovek ima trideset godina, a svađa se oko čokolada - rekao je Đedović.

- Mi nikada nismo sa strane porazgovarali sa strane oko nekog problema koji mi imamo za stolom. On izbegava razgovor - rekla je Anđela.

- Oni istu crtu imaju, a to je da dokazuju ko je u pravu. Ko je*e to ko je u pravu? Daj da se ljubimo i mazimo, pusti ostalo. Anđela nije neko ko ne želi da daje ljudima. Meni se pris*a od ovih priča. Anđela ima neke traume od ranije. Gastoz da je hteo da se smuva sa Sofijom, smuvao bi se na početku. Ja sam ispitao i Daču i Sofiju, niko mi ništa nije rekao. Meni je ovo budalaština, njih dvoje ne znaju da popuste i to je najgore - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.