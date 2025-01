Žestoko! Aneli oplela po Gastozu, on sasuo Anđeli u lice sve što mu smeta kod nje (VIDEO)

Razvezao jezik!

U toku je emisija "Pretres nedelje" i voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o raskidu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditelj dao je reč Lepom Mići da prokomentariše njihov odnos.

- Gastoz nije juče slučajno došao u pab, juče je zaista bio kivan i bilo mu je jako teško. Mi smo ćutali i rekao sam mu da ne pravi probleme. Oboje su inadžije, ne znam kome se inati. Oni mogu da podnesu ovaj teret. On je nju osvojio, pa onda traži nešto da ispravi kod nje. On je video kod nje prvo nešto lepe, a sad uviđa ono što mu se ne sviđa. Ispada da su kapi, čokolada razlog za raskid. Njemu smeta kod nje nešto što on želi da popravi. Možda Gastoz posle tri meseca zahteva nešto što je previše ozbiljno, svađe su sastavni deo veze. Jedno je kad se prekine komunikacija na pet dana, ne mogu da shvatim da vezu prekidaju zbog stvari koje su samo smetnja. Ovo je prekid koji ni ona, a ni on ne znaju da objasne. Ja sam video koliko je njemu juče bilo teško. Ovde će da dođe do pomirenja ako emocija postoji, to je normalna stvar. Šta ćete kad budete za dan zaljubljenih imali lisice na rukama? Treba da sednete i da popričate - govorio je Lepi Mića.

- Ja ne mogu. Ne dobijam nešto za uzvrat da bih 101. put rekao istu stvar. Nisam zadovoljan u ovom delu. Ne daje mi se da bih davao. Karić je rekao da sam ja suvozač u odnosu i tu se slažem. Nisam nisam mogao da dođem do nivoa da budem muško jer ona ne dozvoljava. Na moju jednu njenih 100 izleti - pričao je Gastoz.

- Meni je zaparalo uši što je Gastoz rekao da mu je ovo prva veza u kojoj nije prevario svoju devojku, a ovde ne može da je prevari jer bi dobio osudu naroda. Znači da bi je napolju prevario peti dan. On voli da vara žene, da se igra sa njima. Rekao je da mu je bila zanimljiva na početku. Ja sam njih podržavala dok nisam videla da mu se ona ne sviđa. Anđela kaže da je njemu smetalo dok ona pije vodu. Ja vidim da on iskreno govori da on neće da se pomiri sa njom, iako u to ne verujem. Meni je nemoguće da on nije stvorio emociju prema ženi sa kojom je proveo četiri meseca. Nešto mu možda fali i nije to to - govorila je Aneli.

- Kad biste vi znali koliko sam se ja smirio - rekao je Gastoz.

- Da li je moguće da Stanislav kaže da je ona najkvalitetnija i da je opsednut sa njom, a da to Gastoz ne vidi? - pitao je Milan Milošević.

- Kakva budala priča o njenim kvalitetima na TikTok-u? Kakva budala - smejao se Gastoz.

- Ja bih volela da se oni pomire - rekla je Aneli.

- Ona se ne bi promenila, ja sam video da tu ni sila više ne može da uspe. Ona je toliko svoja, pa onda budi svoja. Jednostavno ne možeš da je omekšaš za neke situacija. Ona hoće kako hoće. Ja sad da se pomirim sa njom biću u grču šta će sledeće da se desi. Zaj*bao sam što nisam stavio stvari na pravo mesto i nikad neću imati autoritet. Ona ne j*be živu silu, tvrda je kao stena - govorio je Gastoz.

- Ukućani su govorili da se ustručavam u poslednje vreme i pakovala sam da njega ne bih dovela u problem. On mene u početku nije mogao da ućuti, a ja sam to ispravila - dodala je Anđela.

- Potvrđujem to što ona kaže, ali da li misliš da je u sebi lagana? To mora da se stavi u obzir. Ona prećuti, ali to stoji u njoj i ne može da izdrži. Ako nekoga toliko trpiš, to ne ide - pričao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić