Očekuje pomirenje: Kačavenda dala prognozu o vezi Anđele i Gastoza, rže od Stanislava smatram čistom provokacijom! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pretres nedelje" i voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o raskidu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditelj je dao reč Borislavu Terziću Terzi da prokomentariše njihov odnos.

- Gastoz je pre neki dan provukao da je on izgubio sebe u ovoj vezi i komentarisao sam da ona nije njegov tip devojke i da on voli slobodnije devojke. Foliranti su oboje, kao odjednom je prestala ljubav - rekao je Terza.

- Ljubav nije prestala - dodao je Gastoz.

- Malo podrška, vidimo svake godine jedne te iste parove, nemam šta ja da pričam o njima - poručio je Terza.

- Jako mi je zabavno, eto dočekali su da mogu da komentarišu. Ja ne znam da li će da se pomire i kad. Ja sam rekla i sinoć oni su različiti, zaljubili su se i treba vremena da se nivelišu. Anđela živi po svom rasporedu i smatram da je to tako jer je ovde. Verujem da je napolju organizovana, ali ne ovliko. Pričaju šta je Gastoz bio, guraju mu bivše devojke, a imaju ljudi pravo na promenu. Što on u ovim godinama kad je čarlijao na afterima ne može sad da uđe u odnos? Anđela se drži svog stava i ne deluje kao da je loše. On je loše više nego što pokazuje. Oni kad pričaju o najavi raskida, strepeo je da će da upadne u stanja u kojima ne može da se kontroliše. Pričali su da on nema emocije, a sad kažu da je morao da se veže. Ja smatram da su oboje zaljubljeni i da treba vremena. Sad ćemo malo da ih pljujemo i da pratimo kad se pomire sledeće srede kako će on da pokuša i šta će on da uradi. Ljudi su različiti, a to ne znači da neće naći svoj balans. S*re mi se jer ga povezuju sa Sofijom, a to rade duže vreme. Ne znači da ljudi ne mogu da se menjaju, zašto Gastoz ne bi bio taj? Smatram da im treba malo vremena i posle će opet da pakuju kutije nazad. Ovo napolju ne bi bilo značajno - govorila je Milena.

- Ja da sam ruže prihvatila ponela bih ih na svoj krevet, a meni je poštovanje njega bilo da ne nosim kod sebe. To da je ostalo ovde bilo bi kao i kečap, letelo bi po sobi - dodala je Anđela.

- Meni je smešno od koga je to stiglo - rekao je Gastoz.

- On je pokazao ljubomoru. Mislim da bi Stanislav voleo da dođe malo da se druži i da je bezveze i to bih smatrala provokacijom zbog Maje. Lično bih to bacila u kantu jer me baš briga za njegovih 600 evra. Ne smatram da je to bio lep gest. Oni su kao raskinuli pre dva dana, a on poslao. Ne sviđa mi se bio je sa Majom, Ša i Miona su u sukobu sa Anđelom i to smatram provokacijom - pričala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić